Amalia pasa a radio Líder y denuncia 'acoso' de ATT

La periodista Amalia Pando pasó a difundir su programa "Cabildeo" a la radio Líder Zarate Willka, de la Gobernación de La Paz, después de decidir dejar la radio "Exitosa", considerada "ilegal" por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).



"Radio Exitosa no tiene nada de ilegal, tanto así que el Tribunal Electoral la ha habilitado para emitir publicidad, el Gobierno le daba publicidad hasta diciembre pasado", sostuvo la comunicadora al abrir su programa de hoy.



En la víspera el director de la ATT, César Borth, afirmó que "así como ella (Amalia) es capaz de acusar, nosotros somos capaces de utilizar todos los mecanismos legales, normativos y fiscalizadores para también iniciar los procesos que corresponden".



Pando respondió a esa advertencia señalando que "a quien hay que procesarlo, no será ahora, porque la justicia llegará algún día, es al señor Borth por este acoso, por esta persecución sañuda".



Según la explicación de la ATT, la frecuencia 93.4FM es de la radio "Continental", por lo que no reconocen la existencia de la radio "Exitosa", por lo cual informaron sobre la posibilidad de decomisar sus equipos y aplicar otras sanciones.



La periodista se defendió a las acusaciones por hacer uso de una frecuencia ilegal señalando que "quiero decirle al señor Borth que ni siquiera me dejó pecar, porque cinco minutos antes de salir al aire, me bajaron la palanca", el lunes cuando debía salir al aire su primer programa.



Además acusó a las autoridades de turno. "El primero que nos encontró fue el Gobierno y anuló las grabaciones de Youtube de los dos primeros días. Hoy estamos en miércoles y que larga se ha hecho la semana". Sin embargo, los videos permanecen en su canal oficial.