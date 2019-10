Una italiana es la persona favorita de Luis Gamarra

A un día de cumplir 23 años Luis Gamarra aceptó participar en el espacio #CharlasElDeber y responder las preguntas de los usuarios, interesados en conocer lo que hizo para llegar hasta dónde está, sus metas, personas que lo inspiran, etc. y, por su puesto, su participación en La Banda, donde conquistó a Laura Pausini, Alejandro Sanz y Ricky Martin.



Luis, que nació en Santa Cruz y estudió en el colegio La Salle, es como se describe, “un chico sencillo que está luchando por sus sueños”.



Contó a los usuarios de EL DEBER que su pasión por la música nació a los seis años, cuando su profesora lo integró al coro estudiantil y desde entonces no ha parado de soñar y trabajar para ser un artista reconocido.,

EN DIRECTO en #Periscope: Luis Gamarra canta en El Deber https://t.co/MWntnYteDO— Sociales EL DEBER (@socialesED) diciembre 14, 2015 n



Cuando concluyó la secundaria –relata– llegó a creer que no podría coronar sus sueños por la falta de recursos económicos. Pero, al ganar la lotería de visas de EEUU su destino cambió.



Ahora, se encuentra a un año de concluir su carrera en una de las universidades de música más reconocidas del mundo (Berklee College of Music), en Boston. Sin embargo, esto le ha significado un gran esfuerzo, hasta compaginar sus estudios con tres trabajos a fin de poder mantenerse.



El boliviano que enamoró a un jurado de lujo

?

Luis no para. No solo es estudiante, también se preocupa para que los jóvenes artistas de Bolivia tengan oportunidades y porque su talento sea conocido. Justamente, en este aspecto la usuaria de EL DEBER, Emily Justiniano, le pidió: “Quiero que comentes tu experiencia de estar al frente de Laura Pausini, Alejandro Sanz y Ricky Martin”.,

EN DIRECTO en #Periscope: Luis Gamarra responde las preguntas en la charla digital de El Deber https://t.co/lwH0FltzaI diciembre 14, 2015 n



Luis dice que no fue consciente de todo lo que pasó en el momento que cantó frente a estos artistas, era tanta la adrenalina que tuvo que ver el video de su participación una y otra vez para podérsela creer. Es que Gamarra fue seleccionado en el casting de La Banda, de Univisión, y su interpretación, Lloro de Sin Banderas, se ganó varios elogios.



Especialmente de Laura Pausini, que además quedó prendada de la sonrisa del boliviano. Luis dice: “Laura Pausini es mi persona favorita”, mientras se deshace en elogios hacia la artista italiana.,