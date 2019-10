Mes cívico con ola de calor y un fuerte control policial

Los cruceños celebran las fiestas septembrinas con jornadas de intenso calor y bajo controles policiales más rigurosos, para garantizar la seguridad de los pobladores y de visitantes que llegan para participar de la Expocruz 2015.



Los actos de conmemoración de los 205 años de la gesta libertaria se realizan en días de intenso calor, sin probabilidades de lluvias en la ciudad, según pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Con este panorama se espera una participación masiva de personas, en las actividades oficiales.



Marisol Portugal, pronosticadora del Senamhi) informó de que las temperaturas máximas alcanzarán los 35ºC y sin probabilidades de lluvia en la capital cruceña; no obstante, se prevé precipitaciones para el norte integrado. Pese a este pronóstico, Portugal señaló que hay que mantenerse vigilante al comportamiento del tiempo para detectar alguna modificación.



Hoy la temperatura oscilará entre 24ºC y 35ºC, los vientos irán del noroeste a una velocidad de 30 km/h, mientras que para mañana se prevé una temperatura similar, con vientos de 40 km/h.



El plan Ciudad Segura

Desde ayer la Policía puso en marcha su plan Ciudad Segura, que culminará el domingo 27, día en el que el evento ferial se clausura.

El Comando de la Policía arrancó esta semana con el desplazamiento de más de 600 hombres para cubrir la parte interna y externa de la Fexpocruz, que espera la visita de más de 500.000 personas.

El comandante de la Policía, Sabino Guzmán, manifestó que el plan de seguridad no solo incluye la feria sino toda la ciudad, teniendo en cuenta los festejos por el mes de Santa Cruz.



La Policía tendrá agentes uniformados y civiles. Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen estarán listos para detectar posibles robos e incidentes por parte de personas que pueden infiltrarse aprovechando las grandes aglomeraciones.



Otra tarea será la que cumplirán los efectivos de Tránsito con el ordenamiento de las calles para evitar congestionamientos y accidentes.

En este plan también participarán policías de Diprove para prevenir robos de motorizados, además de personal de Inteligencia y de la Interpol porque hay gente extranjera que ingresó al país por la expectativa de la feria exposición.



Desde anoche y tras la inauguración de la Expocruz, la Policía reforzó los operativos en los locales de expendio de bebidas alcohólicas, especialmente en los alrededores del predio ferial. “Tanto en la parte interna como externa de la feria, los visitantes deben tomar sus previsiones porque es la oportunidad cuando los delincuentes se camuflan y aprovechan las aglomeraciones para robar”, dijo Guzmán.



Cuidado con sus casas

El jefe policial dijo que por los festejos por Santa Cruz se ha instruido a las diferentes unidades que trabajen en toda la capital y en las carreteras, pues mucha gente aprovecha el feriado para viajar.

“Recomendamos a la población no descuidar sus casas ni dejarlas abandonadas. Sabemos que mucha gente viaja a las provincias y en ese caso deben dejar la casa al cuidado de personas de confianza”, aconsejó. Ante cualquier emergencia pidió llamar al 110, número telefónico de la Policía.



Los cortes de las vías

El director de la Unidad Operativa de Tránsito, Jaime Esquivel, dijo que durante el evento ferial la avenida Roca y Coronado desde el segundo hasta el cuarto anillo quedará con una sola vía habilitada para el paso de motorizados, desde las 15:00. Ayer, por ejemplo, se retiraron los vehículos mal parados.



Tránsito dispondrá de 300 efectivos en dos turnos -150 desde las 15:00 hasta las 20:00 y el resto desde las 20:00 hasta la medianoche. Se aconseja circular por el cuarto anillo, el tercer anillo y la radial 19