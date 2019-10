Charlie de 'Lost' visitó el Lago Titicaca

Dominic Monaghan sorprendió a sus fans sudamericanos al publicar este miércoles un tuit en el que muestra una foto en el Lago Titicaca, revelando que se encuentra de visita en el lugar, aunque no del lado boliviano, ya que está en Perú filmando un programa de televisión.



"Estas niñas casi me rompen el corazón hoy día", publicó Monaghan, conocido mundialmente por el papel del carismático Charlie Pace en la serie "Lost" y por interpretar a uno de los hobbits en la saga del "Señor de los Anillos".



El actor filmó la puesta en libertad de un cóndor en la sierra andina de Lima, informó este miércoles a la agencia de noticias EFE el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silveste (Sefor) de Perú.



La liberación del cóndor, una hembra denominada Raymi (fiesta, en lengua quechua), formará parte de la nueva temporada de la serie "Wild things with Dominic Monaghan" (Cosas salvajes con Dominic Monaghan), cuyos episodios son emitidos por el canal 5 de Inglaterra y distribuidos por la cadena internacional BBC.



El cóndor fue liberado con un dispositivo para rastrear su recorrido, en una zona a 3.400 metros de altitud perteneciente al distrito de San Antonio de Chaclla, en la provincia limeña de Huarochiri.

