El nuevo álbum de Adele se llamará "25"

La cantante británica Adele confirmó este miércoles que su tercer y esperado álbum, que saldrá al mercado el próximo mes, se llamará "25", y marcará su transición hacia la madurez.



En un comunicado divulgado por Twitter y Facebook, la exitosa artista londinense explicó que su nuevo trabajo indaga en la persona en la que se ha convertido durante estos años "sin darse cuenta".



Los dos álbumes anteriores de la artista llevaban por título la edad que tenía cuando se publicaron: "19" (2008) y "21" (2011).



"Mi último álbum fue un álbum de ruptura y si tuviera que etiquetar este, lo llamaría un álbum de reconciliación", señaló.



"Reconciliación por el tiempo perdido. Reconciliación por todo lo que alguna vez hice y lo que nunca he hecho", puntualizó.



¿Qué dice el comunicado de Adele?



En el citado comunicado, la cantante, de 27 años, admite que siente que ha pasado toda su vida "deseando ser mayor, deseando estar en otra parte, deseando poder recordar y deseando poder olvidar también".



"Deseando haber conocido mejor a mi bisabuela, deseando no haberme cortado el pelo, deseando haber esperado y a la vez deseando haberme dado prisa", apunta la solista, para quien cumplir 25 años fue "un punto de inflexión".



Fragmento publicado de su nueva canción



El pasado 18 de octubre, Adele estrenó en televisión varios segundos de una canción que forma parte de ese tercer álbum durante un anuncio de televisión de 30 segundos, emitido en la retransmisión del programa Factor X en el canal ITV.



Con su anterior trabajo, "21", que salió al mercado en 2011, con títulos como "Rolling in the deep" o "Someone Like You", Adele vendió 4,6 millones de copias en el Reino Unido y llegó a los 25 millones a nivel mundial, permaneciendo durante dos años consecutivos como el disco más vendido.



Desde entonces, la cantante solo ha publicado un tema, el de "Skyfall", para la película del mismo título de la saga de James Bond, por la que recibió el Óscar y el Globo de Oro a la mejor canción original.



Tras el éxito de "21", Adele Laurie Blue Adkins se centró más en su vida privada. En 2012 anunció que estaba esperando su primer hijo, junto al empresario Simon Konecki, que nacería en octubre de ese año.

Y en 2014, la cantante y su pareja ganaron un demanda contra Corbis Images UK por haber divulgado unas instantáneas del niño sin su consentimiento.

