Bolivia ahora exporta efectos especiales

Cuando el director británico Ian Pons vino a Bolivia a filmar La La La, de Naughty Boy, no solo descubrió una cultura que le fascinó, también conoció a profesionales que están a la altura de la demanda internacional. Por ello se contactó con Daniel Terrazas, de Rebel Studios, para que participe en los efectos especiales de Deep down low, tema de Valentino Khan, músico del sello Owsla de Skrillex, uno de los más importantes de la música electrónica, que fue producido en Inglaterra, Japón, Ucrania, Estados Unidos y Bolivia.



Rebel Studios

Cuando Daniel Terrazas tenía 16 años vio un demo de unos gráfico creados en computadora impensables para él. Quedó fascinado y desde entonces supo que se esforzaría por conseguir hacer algo parecido.

Luego de formarse en Efectos Especiales en cursos de internet y trabajar en distintos consorcios publicitarios, decidió crear Mamba Studio, que después se transformó en Rebel Studios.



Con esta nueva empresa participó en el video del DJ estadounidense Valentino, siendo los creadores de la escena en que unos tentáculos salen de unos ojos.



Originalmente una empresa en Ucrania estaba a cargo de esta labor, pero Valentino no quedó satisfecho y buscó una segunda opción. Daniel logró lo que el DJ requería.



Otro trabajador de Rebels, Alejandro Villavicencio, hizo la imagen de la cara sin ojos. Pons quería que los bolivianos se encarguen de toda la secuencia, pero por el factor tiempo fue humanamente imposible.



“El tiempo es nuestro peor enemigo”, afirma Daniel, que relata las dificultades de realizar este trabajo en un país donde no existe una carrera profesional para formarse en esto, y en el que se llega hasta las lágrimas por el cansancio para cumplir el trabajo a tiempo.



Hay dos cosas que el creativo recomienda: aprender inglés y dejar de decir: “Está bien para Bolivia”, pues eso no es suficiente para entrar en el mercado internacional, como hoy en día se maneja el mundo.

Valentino produjo a Major Lazer y a Bruno Mars y fue el DJ más sonado en EEUU en 2015, con Deep down low. El video está en YouTube