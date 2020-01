Intervienen cooperativa de luz en Guayaramerín

Miembros del directorio de la Cooperativa Electrificación Guayaramerín denunciaron la intervención de sus oficinas por parte de funcionario de la Autoridad de Electrificación. El ingreso fue hecho este martes, cerca del mediodía, con ayuda de efectivos militares.

Amir Montejo, presidente del directorio de la cooperativa, dijo a EL DEBER que las personas que ingresaron a la institución, lo hicieron de "forma abusiva" y sin haberse identificado a pleno.

"No nos enseñaron ninguna documentación que los acreditaba como funcionarios. Se limitaron a pegar en la puerta del edificio un papel que no podemos leer a la distancia ya que no nos dejan ingresar al recinto", indicó.

PUEDES LEER> Crece rechazo por tarifa eléctrica y privados alistan una propuesta

EL DEBER se contactó con funcionario de la AE y estos indicaron que en cuestión de algunas horas se tendrá un informe oficial respecto a este tema.

Reacciones en Santa Cruz



El Comité cívico cruceño y representantes de Cotas y Saguapac condenaron la forma en que se procedió con esta intervención. Coincidieron en que el sistema cooperativista tiene un respaldo jurídico que no debe ser pasado por alto.

Reajuste en la tarifa

Cabe recordar que el Ministerio de Energía ratificó que no se revisará el ajuste de hasta un 3% del costo de tarifa eléctrica autorizado por la Autoridad de Electricidad (AE). El sector sindical obrero y el empresarial privado advierten efectos negativos en la economía.

PUEDES LEER> ¿Cómo saber cuánto subió tu factura de luz?