Estas son las 118 cosas que provocan cáncer según la OMS

La carne procesada ha sido la última en ingresar a la lista de los 118 elementos, sustancias o actividades que pueden producir cáncer en el ser humano. Esta selección es elaborada por un grupo de 20 especialistas que componen la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) y que trabajan para la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En esta lista, extraída de su sitio web, además de la carne procesada hay otros productos alimenticios que tienen alto riesgo de producir cáncer, por ejemplo el pescado crudo (específicamente el chino).



También se encuentran en la lista las bebidas con alcohol, los anticonceptivos orales y hormonales.



Puedes leer: ¿Comer carne provoca cáncer? Habla una especialista



Se incluyen también algunas actividades, por ejemplo trabajar como pintor, la labor de minero, en una fundición de hierro, pavimentando con alquitrán las calles o fabricando calzados.



El tabaco, los escapes diésel, la radiación solar, la contaminación, el humor de madera, también figuran en esta selección de la IARC.



La mayor parte de estos 118 elementos, son incluidos en el grupo 1 de los "agentes cancerígenos para los humanos", que está formado en su mayoría por decenas de compuestos químicos.



A esta lista, se suman más de 300 factores que son "probablemente" cancerígenos, que están incluidos en los grupos 2 a y 2 b, de agentes cancerígenos de la IARC. Lo que significa que existe aproximadamente medio millar de sustancias que nos exponen a este mal.



Te puede interesar: ¿Cuál es la importancia de retirar la sal de mesa?



Elizabeth Blackburn, premio Nobel de Medicina aseguró hace unos días al periódico ABC de España, que el riesgo de cáncer depende de varios factores, entre ellos la exposición a estos elementos o el exceso de consumo, como se advirtió en el caso de la carne.



Esta es la lista de los 118 elementos que provocan cáncer:



1-Tabaco.



2-Lámparas y cámaras de bronceado.



3-Producción de aluminio.



4-Producción de auramina.



5-Arsénico en el agua.



6-Fabricar calzado.



7-Limpiar chimeneas.



8-Gasificación de carbón.



9-Destilación de carbón.



10-Producción de bencina.



11-Fabricar muebles.



12-Minería de extracción.



13-Humo de segunda mano.



14-Fundición de hierro.



15-Fabricar isopranol.



16-Fabricar colorantes como el magenta.



17-Trabajar como pintor.



18-Pavimentar con alquitrán las calles-



19-Industria del caucho.



20-Ácido sulfúrico.



21-Mezclar aflatoxinas.



22-Bebidas con alcohol.



23-Nuez de areca.



24-Quid de betel.



25-Betel con tabaco.



26-Alquitrán de hulla.



27-Carbón con alquitrán.



28-Combustión por carbón.



29-Escapes diésel.



30-Aceites minerales no tratados.



31-Fenacetina como analgésico.



32-Ácido aristolóquico.



33-Bifenillos policlorados.



34-Pescado crudo (típicamente chino)



35-Gas de esquisto.



36-Polvo de hollín.



37-Mascar tabaco.



38-Polvo de madera.



39-Carne procesada.



40-Acetaldehido.



41-Aminobifenilo.



42-Plantas con aristolóquico.



43-Arsénico.



44-Asbesto.



45-Azatioprina.



46-Benceno.



47-Benciclina.



48-Benzopireno.



49-Berilio.



50-Clornafazina.



51-Eter bis (clorometílico).



52-Clorometil Metil eter.



53-1,3-Butadieno.



54-1,4-butano cliot.



55-Cadmio.



56-Clorambucil.



57-Metil-CCNU.



58-Cromo VI.



59-Ciclosporina.



60-Anticonceptivo hormonal.



61-Anticonceptivo oral.



62-Ciclofosfamida.



63-Colorante metabolizado.



64-Dietilestilbestrol.



65-Virus de Epstein-Barr.



66-Estrógeno no esteroideo.



68-Terapia de estrógenos.



69-Etanol en alcohol.



70-Erionita.



71-Óxido de etileno.



72-Etopósido.



73-Formaldehido.



74-Arseniuro de galio.



75-Helicobacter pylori.



76-Virus de la Hepatits B.



77-Virus de la Hepatits C.



78-Remedio con Aristolo chia.



79-VIH.



80-Virus del papiloma humano.



81-Virus humano linfotrópico.



82-Melfalán.



83-Methoxsalen.



84-Methylene bis 4,4.



85-MOPP.



86-Gas mostaza.



87-2-Naftilamina.



88-Radiación de neutrones.



89-Compuestos de níquel.



90-N-Nitrosodimethylamine.



91-N-Nitrosonornicotina.



92-Opisthorchis viverrini.



93-Contaminación.



94-Material (partículas) contaminantes en el aire exterior.



95-Fósforo-32 (fosfato).



96-Plutonio 239.



97-Radioyodos.



98-Radionucleidos A.



99-Radionucleidos B.



100-Radio-224.



101-Radio-226.



102-Radio-228.



103-Radón-222.



104-Schistosoma h.



105-Sílice.



106-Radiación solar.



107-Talco con asbestiformes.



108-Tamoxifeno.



109-Tetraclorodibenzo.



110-Tiotepa.



111-Torio-232.



112-Ortotoluidina.



113-Cloruro de vinilo.



114-Radiación ultravioleta.



115-Radiación X y Gamma.



116-Treosulfano.



117-Acetaminofeno.



118-Humo de madera.



Aquí puede revisar (en inglés) la lista de cada uno de los elementos según el tipo de cáncer.