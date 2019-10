Esperanza de vida en Bolivia, aún la más baja

Cualquier bebé que haya nacido el año pasado en Bolivia tiene esperanza de vivir concretamente hasta los 70,7 años. Sin embargo, si nació en Japón podría alcanzar el promedio de 83,7 años, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reporte anual, en el que sitúa el promedio global de esperanza de vida en 2015 en 71,4 años, cinco más que el establecido el año 2000.



Entre los países más longevos del mundo se encuentran Japón, con 83,7 años de media; le sigue Suiza, con 83,4 años; Singapur, con 83,1; Australia y España con 82,8.



Por el contrario, aún hay 22 países en los que sus habitantes no superan los 60 años, todos ellos en África subsahariana.



En la región



Chile es el país de América Latina con mayor esperanza de vida media, 80,5 años, y el segundo de todo el continente americano, solo por detrás de Canadá (82,2 años).



Otros nueve países latinoamericanos se sitúan por encima del umbral de 75 años de esperanza de vida media: Costa Rica, con 79,6; Cuba, con 79,1; Panamá, con 77,8; Uruguay, con 77; México, con 76,7; Argentina, con 76,3; Ecuador, con 76,2; Perú con 75,5 y Brasil con 75 años de media.



Por otro lado, Nicaragua, Colombia, y Honduras tienen una media de 74,8 años; Venezuela, de 74,1; Paraguay, de 74; República Dominicana, de 73,9; El Salvador, de 73,5 y Guatemala, de 71,9. Bolivia está detrás de todos ellos y es el país de América Latina donde la esperanza de vida es menor, llega a 70,7 años en promedio.



África se levanta

Es la región que más años (9,4) ha incrementado en su esperanza de vida entre 2000 y 2015 y alcanza los 60 años en promedio. Se debe a las mejoras en asistencia a niños, al control de la malaria y al acceso al tratamiento contra el sida.



Desigualdad

Los cinco años a nivel mundial representan el mayor incremento desde los años 60 cuando Europa y Japón se beneficiaron de los progresos de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de los avances en los países más pobres persisten diferencias importantes en términos de esperanza de vida entre los países ricos y aquellos en desarrollo, subraya la OMS



Las mujeres viven más que los hombres en todo el mundo

Las mujeres viven más que los hombres en todos los países y regiones del mundo. La evidencia de ello podría ser que la persona más vieja del planeta es Emma Morano, mujer de 116 años, y acaba de asumir el puesto tras el fallecimiento de otra mujer Susannah Jones, que también alcanzó los 116.



La Organización Mundial de la Salud lo ratifica: el promedio de esperanza de vida entre ellas se sitúa en los 73,8 años, mientras que los hombres no alcanzan los 70 años en promedio.



Aunque no se conocen los factores que influyen en la diferencia de longevidad, Tom Kirkwood, investigador de la Universidad de New Castle (Reino Unido), señala en un artículo de la revista Scientific American, que si bien el estilo de vida tiene mucho que ver, lo determinante parece ser algo arraigado en la biología.