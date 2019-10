Jameneí aprueba diálogo, pero alerta con misiles

Para fortalecer su posición ante cualquier diálogo potencial en una época que definió "tanto de misiles como de negociaciones", el líder supremo iraní, Alí Jameneí, dijo que su país seguirá fortaleciendo sus capacidades defensivas.



Jameneí se expresó así en una ceremonia religiosa con motivo del aniversario del nacimiento de Fátima, la hija de Mahoma y una figura venerada por el islam chií.



"Si el régimen islámico busca avanzar en aspectos tecnológicos y en negociaciones (internacionales), pero no tiene capacidad defensiva, tendrá que rendirse ante cualquier pequeño país que lo amenace. La República Islámica debe usar todas las herramientas a su alcance", estimó Jameneí, la figura política y religiosa más importante del país.



El líder se refirió así por primera vez a la polémica surgida por las pruebas de misiles balísticos realizadas por su país a principios de marzo, unas maniobras consideradas por muchos en Occidente como una violación a las resoluciones de Naciones Unidas que prohíben a Irán experimentar con armamento que pueda tener uso nuclear.



Precisamente ayer, los EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania pidieron por carta a la ONU una "respuesta apropiada" a dichas pruebas, que consideraron "un desafío" a la resolución 2231 adoptada el pasado año por el Consejo de Seguridad.



En la misiva, los cuatro países aseguraron que los lanzamientos de misiles fueron "desestabilizadores y provocadores" y que los cohetes eran "intrínsecamente capaces de portar armas nucleares".



La resolución 2231 adoptada el pasado año por el Consejo de Seguridad, con la que respaldó el acuerdo nuclear negociado entre las potencias internacionales y Teherán, levantó la mayor parte de las sanciones que pesaban sobre el país persa.



Sin embargo, el texto llamaba a Irán a no realizar lanzamientos de misiles capaces de transportar armas atómicas, algo que según las autoridades iraníes no se ha incumplido, pues los cohetes probados son armas convencionales y no tienen ese fin.



"Aquellos que dicen que el futuro del mundo es uno de negociaciones y no de misiles, bueno, si lo dicen por ignorantes, es ignorancia. Pero si lo dicen a sabiendas, es traición. No me opongo al diálogo político, aunque no con todo el mundo. Me parece bien el diálogo político a escala internacional. Pero estos tiempos son tanto de misiles como de negociaciones", dijo Jameneí.



Las pruebas con misiles fueron efectuadas por la Guardia Revolucionaria, organismo paramilitar que no responde al Gobierno del moderado Hasán Rohaní, embarcado en una política de acercamiento y apertura hacia Occidente, sino directamente al líder supremo.