Presidente de Filipinas se compara con Adolf Hitler

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, hizo el viernes una comparación entre su sangrienta guerra contra la criminalidad y el exterminio de los judíos por Adolf Hitler, diciendo que estaría "feliz de masacrar" a millones de drogadictos.



Duterte, de 71 años, conocido por su lenguaje soez, también calificó de "hipócritas" a Estados Unidos y a la Unión Europea, que criticaron su violenta campaña contra el tráfico de droga.



"Hitler masacró a tres millones de judíos. Pues hay tres millones de drogadictos [en Filipinas]. Estaría feliz de masacrarlos", dijo en un discurso el viernes por la mañana.



"Pero mis víctimas, me gustaría que fueran [sic] todas criminales para acabar con el problema de mi país y salvar a la próxima generación de la perdición", concluyó.



El nuevo presidente filipino, llegado al poder en mayo, prometió matar a decenas de miles de criminales con el objetivo de eliminar las drogas ilegales del país en seis meses.



Desde su investidura el 30 de junio, más de 3.300 personas murieron, la mayoría asesinados por civiles que siguieron la cruenta retórica del presidente animándolos a tomar la justicia por su mano.



Numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y gobiernos occidentales han criticado duramente esta política.



Su comparación el viernes con Adolf Hitler, cuya campaña para eliminar a los judíos en Europa dejó seis millones de muertos al final de la Segunda Guerra Mundial, desató todavía más condenas.



"Estas declaraciones son repulsivas y el presidente Duterte tiene que retractarse y pedir disculpas", dijo el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, en un comunicado.



El viernes, el mandatario filipino criticó también a la Unión Europea y a Estados Unidos, denunciando su inacción en la crisis migratoria.



"Ustedes, Estados Unidos y la Unión Europea, pueden llamarme como quieran, pero yo nunca me he metido en la hipocresía como ustedes", dijo.



"Los migrantes huyen de Oriente Medio. Los dejan pudrirse y ¿se preocupan por la muerte de 1.000, 2.000, 3.000 personas?", apostilló