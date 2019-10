Diario publica foto de la reina Isabel haciendo el saludo nazi

La casa real británica expresó su descontento por la publicación de unas imágenes de la reina Isabel II, cuando era niña, realizando el saludo nazi a principios de la década de 1930.



La edición del sábado del diario The Sun muestra en portada a la reina, cuando tenía unos seis años, realizando el saludo nazi junto a su madre.



El diario titula "Their Royal Heilnesses", un juego de palabras entre "Highnesses" (Alteza) y "Heil Hitler", el saludo nazi.



Las imágenes proceden de un vídeo familiar en blanco y negro de unos 20 segundos de duración que, según The Sun, fue filmado en 1933 o 1934 en el Castillo de Balmoral, la residencia estival de la familia real británica en Escocia. El vídeo se ha hecho público por primera vez, precisa el diario.



La filmación, publicada en la página web de The Sun, muestra a la futura reina levantando brevemente su brazo derecho en tres ocasiones, al tiempo que baila y juega con un perro. Al parecer, ambas realizaban este gesto animadas por el tío de la actual reina, el futuro rey Eduardo VIII, quien abdicó en 1936 para poder casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.



El vínculo preciso de Eduardo VIII con los nazis sigue siendo un tema tabú en el Reino Unido. Eduardo se reunió con Hitler en Alemania en 1937, un año después de su abdicación.



The Sun justificó la publicación de estas imágenes afirmando que ofrecen "una visión fascinante de los prejuicios retorcidos de Eduardo VIII". "Las publicamos ahora sabiendo que, de ninguna manera, ofrecen una mala imagen de nuestra reina", precisa el periódico.



Pero la familia real no apreció en lo absoluto esta publicación. Un portavoz del Palacio de Buckingham expresó en un comunicado su "decepción" por la obtención y la explotación de esta manera de este video "rodado hace ocho décadas" y procedente del "archivo familiar personal" de la reina Isabel II.



