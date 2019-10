Facetune: la app que te ayuda a retocar tus selfies

Entre las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles encontramos diferentes "apps" que nos ayudan a editar o mejorar nuestras fotografías que algunas veces no salen como nosotros esperamos, pero no resultan del todo efectivas.



Esta vez te alegrará saber que existe una app tan buena y práctica que te hará sentir que estás manejando el Photoshop desde tu móvil. Facetune te permite retocar tus imágenes como te plazca con una calidad profesional.



¿Pero cómo saber si esta aplicación te servirá realmente, o está hecha para vos? Es evidente que a esta aplicación se le pueden dar buenos y malos usos y, para despejar tus dudas, te damos los aspectos positivos y negativos de esta app para que decidas si te conviene instalarla en tu teléfono celular inteligente.



Lo positivo de Facetune



La aplicación te permite alterar las áreas pequeñas y específicas de tu rostro para darle un efecto sutil o dramático.



Puede blanquear tus dientes y eliminar imperfecciones (como la herramienta de clonado de Photoshop).



Cambiar la forma de tus rasgos faciales para crear una sonrisa más ancha o una barbilla más delgada.



Los widgets (artilugios) son fáciles de usar y la precisión de la aplicación compensa cualquier descuido.



Puedes hacer los cambios con un par de zooms, arrastres y borrones.

Te ofrece más de 20 tutoriales que se incluyen en la aplicación para ayudarte a hacer que las ediciones se vean naturales.



Lo negativo de la aplicación



Es difícil controlar la intensidad de los cambios. Una vez que empiezas a desvanecer las arrugas, no puedes reducir el tono de manera que solo queden las hermosas patas de gallo.



Cuesta encontrar las funciones básicas de edición como el brillo, el contraste y la corrección de color. Están incrustadas dentro de cada función y tienes que escarbar un poco para encontrarlas.



La app tiene un costo, no es gratuita, tiene un precio 3.99 dólares.



Si no sabes o no entiendes el uso de Photoshop, no te ayudará mucho la descarga de este software.