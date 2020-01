El presidente Evo dice que tiene 3 años para alistar su retiro

"Algunos medios de comunicación dijeron que Evo no está preparado para volver a su chaco, si no estoy preparado, tengo tres años para prepararme y volver a mi chaco, que no se preocupe la oposición de ese tema", señaló el primer mandatario en Palacio de Gobierno, tras la posesión del nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Morales, cuya repostulación se debate, nuevamente, señaló además que como los excomandantes, en algún momento también será "cesado". "Estoy seguro y estoy convencido, después de tantos años, duele, como adecuarnos a otra vida, también será en mi caso, en el caso del hermano vicepresidente, después de 11, 12, 13, 14, 15 años termina la gestión y ahí hay que estar preparado para eso".

En noviembre pasado dijo que "yo no estoy preparado para irme a casa. Lo que hemos hecho en el tema desarrollo y en el tema político es un récord", al ser consultado sobre la derrota que sufrió en el referendo de febrero.

Actualmente el Movimiento Al Socialismo (MAS) diseña una estrategia para posibilitar la habilitación de Evo como candidato en 2019. Entre las cuatro fórmulas que se barajan está un nuevo referendo y la renuncia anticipada del presidente para no concluir su actual mandato.

En varias oportunidades, Morales señaló que el No se impuso en la consulta ciudadano producto de una campaña de la "mentira" y se dijo sorprendido ante los pedidos de organizaciones sociales para que se mantenga en el cargo.

La máxima autoridad del país comentó repetidamente que su deseo es volver al Chapare, cultivar su tierra, ser dirigente deportivo o poner un negocio de comida. Incluso anticipó invitar a periodistas para recordar sus años en Gobierno.