Chávez habla con Samuel y aporta ideas para el 'No'

Wálter Chávez, quien fuera asesor del presidente Evo Morales, ahora participa de reuniones con Samuel Doria Medina y aporta ideas a la campaña por el "No" a la reelección en el referendo, según reveló hoy a EL DEBER, Jaime Navarro, alto dirigente de Unidad Nacional (UN).



"Las reuniones de Samuel y Unidad Nacional con la agencia de publicidad son frecuentes y en alguna de estas reuniones lo hemos visto al señor Wálter Chávez, pero siempre como parte del equipo de la agencia Gramma, con la que trabajamos hace varios años", dijo el político en entrevista con este medio.



En la víspera, Doria Medina confesó que Chávez forma parte del grupo de asesores de la empresa publicitaria. "Hay una agencia de publicidad en la que, tengo entendido, trabajan personas que trabajaron en su momento con el Gobierno, (y) que (ahora) trabajan conmigo", señaló.



Navarro afirmó que "la que aporta las ideas, propuestas creativas, es Gramma (...) Chávez tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y por eso le respetamos y reconocemos, aunque no tenemos relación directa con él sino con la agencia".



"Para este último referendo si lo vimos en algunas reuniones (...) Hoy, que el señor Chávez trabaja legalmente con otra empresa y da servicios como profesional y experto en comunicación, y por eso para el MAS es el diablo", agregó Navarro.



Explicó que la relación de UN nacional con Gramma data de hace más de 10 años, mientras que el nexo con Chávez es reciente, debido a que no se vio al comunicador en las campañas para los procesos electorales de 2014 y parte del año pasado.



En una de sus últimas apariciones públicas Chávez se describió como un "conspirador desocupado", negando tener una relación cercana con Evo. "Amigo, no. Yo no he viajado a Cuba, ni al Chapare, eso no me gusta. No hemos tomado un trago, porque nunca lo hago (...) Yo me encargaba de su campaña, hacía spots, filmaba y hasta actuaba", dijo.



