Video complica a exalcalde de El Alto y el MAS lo respalda

Un video en el que aparece el exalcalde de El Alto, Fanor Nava, y el actual candidato a la reelección en este Municipio, Edgar Patana, cuando era dirigente de la Central Obrera Regional (COR), en el que el primero le entrega un sobre con contenido desconocido fue difundido en las últimas horas por Erbol.



Fanor Nava fue alcalde de El Alto entre 2005 y 2010 y durante ese período Edgar Patana fue el máximo dirigente de la COR en la ciudad.



Patana, también exalcalde alteño y candidato a la reelección por el Movimiento al Socialismo (MAS), al ser consultado por la agencia de noticias Erbol dijo no recordar la reunión ni qué contenía el paquete, pero descartó la entrega de dinero de forma irregular.



Aquí puede ver el video:,

Presidente recomienda investigación



Sobre el tema, el presidente y dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró que cualquier denuncia de presuntas irregularidades debe ser investigada por la Fiscalía y no debe ser ventilado en los medios de comunicación, aunque no descarta que se trate de una guerra sucia en contra del candidato del Movimiento al Socialismo.



“Sobre Patana no sabía, hace un momento la ministra de Comunicación me informó, que se investigue, no tengo más información. Cualquier sospecha de cierto manejo tiene que investigarse por la Fiscalía, pero en campaña electoral todo aparece, esperamos que sea parte de eso”, dijo Morales en conferencia de prensa.



En la misma línea, el diputado del MAS, Hector Borda, cuestionó que la denuncia se haya presentado después de tanto tiempo, lo que a su criterio demuestra que hay una intencionalidad política en esta denuncia.



“El ciudadano común se preguntará por qué no se ha denunciado en su momento en que supuestamente estaba recibiendo recursos económicos y dinero. Acaso los políticos no somos seres humanos qué tenemos dignidad, quién presentó este video debió hacerlo al Ministerio Público”, dijo Borda a medios de comunicación en La Paz.



Por su parte, el diputado por Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, aseguró este viernes que esta es una de las pruebas que revelarían que Patana recibía dinero para evitar movilizaciones en contra de la Alcaldía de El Alto, y considera que es una muestra del comportamiento de los dirigentes afines al MAS.



“Lo que está entregando no es chicle, es un fajo de plata, es la típica actuación de los movimientos sociales masistas para no poner en riesgo a cualquier autoridad”, dijo Barral.