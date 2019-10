Iglesia alerta que uno de cada cuatro argentinos es pobre

Dos días después de que el Gobierno de Cristina Fernández asegurara que hay más pobres en Alemania que en Argentina y que los argentinos en situación vulnerable no superan el 5% de la población, la Iglesia católica de ese país le contestó que más de uno de cada cuatro habitantes del país es pobre.



En declaraciones a emisoras de radio, el presidente del Episcopado argentino, monseñor José María Arancedo, dijo que es "cierta" la última medición del Observatorio para la Deuda Social que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA), que arrojó una tasa de pobreza del 27,5 por ciento.



No obstante, el prelado no quiso polemizar con Fernández, que esta semana, durante un acto celebrado en Roma, en el que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) distinguió a Argentina por su lucha contra el hambre, afirmó que el índice de pobreza estaba "por debajo del 5 por ciento" y el de indigencia era del 1,27 por ciento.



"El pobre es una persona y eso lo convierte en un tema evangélico. Entonces ponernos a discutir números y chicanas es alejarnos de la persona que necesita", sostuvo Arancedo.



Argentina no cuenta con cifras oficiales sobre el problema desde hace un año y medio, cuando el cuestionado Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) cifró la tasa de pobreza en el 4,7 por ciento y la de indigencia en el 1,5 por ciento.



"Necesitamos las estadísticas y tiene que ser una tarea de mucho respeto elaborar los números objetivos porque son para todos y sirven para planificar un país", consideró Arancedo.



Debate sobre la pobreza

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, llegó a decir que Argentina está mejor que Alemania, que “no la está pasando bien en términos de pobreza”.



"Vuelvo a insistir, si no no seríamos reconocidos por FAO, que no se deja engañar por números de los institutos de estadísticas de los países, sino sus propios cálculos", insistió.



El Gobierno ha dejado de contar pobres oficialmente desde 2013.

Otras instituciones, como una central sindical oficialista, la CTA, dicen que no es el 5%, sino el 18%, un nivel similar al que Brasil reconoce oficialmente.



Los trabajadores del instituto de estadísticas, que critican que el Gobierno haya intervenido los datos, hacen sus propios cálculos y la sitúan en el 25%.

“La pobreza bajó mucho desde 2001, cuando estábamos en el quinto infierno y superamos el 50%. Pero ahora está volviendo a subir por la crisis, volvemos a niveles de los años 90, por eso el Gobierno de Cristina Fernández oculta los datos.



Es ridículo hablar del 5%. No podemos ocultar la pobreza ni la inflación, hay que recuperar el Indec (centro de estadísticas) con datos reales”, sentencia Raúl Llaneza, delegado sindical de los trabajadores del Indec