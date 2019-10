Samuel sugiere pasar Enatex a los trabajadores

El presidente de Unidad Nacional (UN) y exempresario, Samuel Doria Medina, planteó que la empresa estatal Enatex pase a la administración de los trabajadores, tomando en cuenta que se les adeuda cuatro salarios y en cumplimiento del Decreto Supremo (DS) 1754.



"El problema de Enatex es que se ha cerrado mercados, se han triplicado los sueldos y se han pagado los precios a la mitad, en esa condición esa empresa nunca va a ser rentable y por eso debe pasar a administración de sus trabajadores".



Sostuvo que la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, no dice la verdad respecto a la administración de la textilera. "No hay transparencia, han dicho que han venido muchas tarjetas y que con eso iban a pagar los sueldos, eso es falso", dijo.



Argumentó que el DS 1754 "instruye la transferencia de empresas estatales a los trabajadores, con la condicionante, que se constituyan en empresas sociales. "No han podido administrar y ante una inminente quiebra se debe pasar a los trabajadores", resaltó el político.



Mientras que cientos de obreros de Enatex volvieron a salir a las calles de La Paz para marchar por los cuatro salarios que se les adeuda, pese a que el gobierno planteó la posibilidad de pagarles dos salarios entre hoy y el viernes. ,