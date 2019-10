Iván Canelas no cree en cártel mediático

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, manifestó ayer que no cree que existe un “cártel de la mentira” conformado por ANF, Página Siete, Erbol y EL DEBER, como expresó el ministro de la Presidencia.

¿En su opinión hay cárteles mediáticos en el país?, le preguntó un periodista. “No, no creo que tengamos que llegar a un extremo de esa naturaleza. Yo creo que cuando hablamos de cárteles, me da la impresión de que estamos hablando de cárteles de narcotráfico y de esas cosas. Pero cada uno utiliza el término que quiere utilizar”, aseveró.

“No estoy diciendo que tenga razón el ministro, no hablo de eso. Los ciudadanos tenemos derechos de criticar a los medios cuando nos parece que no cumplen una labor efectiva”, acotó.