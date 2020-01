Marchistas se 'sortean' la ayuda a 40 días de vigilia

Permanecerán en La Paz. Alrededor de 100 personas con discapacidad cumplen el día 40 de estadía en La Paz, tras llegar el 25 de abril, luego de una caminata de 35 jornadas. Sortean la ayuda que les llega, debido a que no alcanza para todos.



"Me siento cansada, pero aún sigo, tengo fuerzas para seguir (...) No alcanza la ayuda y por eso nos sorteamos lo que traen, nos falta colchas, ropa y alimentos. A ver a quien le toca, ojalá que tenga suerte", dijo Amanda, mujer en silla de ruedas que prefirió no dar su apellido.



Álex Vásquez, representante de la Federación de personas con discapacidad de Chuquisaca, sostuvo que hasta el momento no existe una respuesta a la carta que enviaron el lunes al presidente Evo Morales, en la que solicitan una audiencia para buscar alguna solución.



"Hasta ahora no ha llegado nada concreto, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero seguiremos movilizados. La próxima semana nos movilizaremos junto con la COB, porque ellos consideran que nuestro pedido es justo", sostuvo el dirigente.



En la víspera la activación de una granada de gas lacrimógeno dispersó la movilización, tras momentos de tensión, debido a que marchistas arrojaron piedras a los policías que los rodearon. El Gobierno sostiene que se trató de una "auto gasificación".



La versión de las personas con discapacidad señala que Rubén Jara Laime, en silla de ruedas, activó la granada. Los dirigentes aseguran que el dispositivo fue lanzado por la Policía y que el sujeto solo se encargó de devolverlo.



