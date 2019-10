Las 10 cosas que debes saber sobre el sarampión

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha convocado a los padres de familias que tengan hijos de entre uno y cinco años a vacunarlos contra esta enfermedad que ha vuelto a aparecer en países vecinos como Perú, Brasil, Canadá y Estados Unidos. Pero, por qué alarma la reaparición del sarampión y por qué debes prevenirlo. Esta y otras preguntas te respondemos a continuación.



1.- ¿Qué es el sarampión?

?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. En 1980, antes de que se generalizara el uso de la vacuna, el sarampión causaba cerca de 2,6 millones de muertes al año.



A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz. La OMS calcula que en 2013 murieron 145. 700 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años.



2.- ¿Por qué es causada esta enfermedad?

?

Es causada por un virus de la familia de los paramixovirus que normalmente crece en las células de revestimiento de la faringe y los pulmones. Esta enfermedad afecta a los humanos, no a los animales.



3.- ¿Cómo se manifiesta?

?

El primer signo del sarampión suele ser la fiebre alta, que comienza unos 10 a 12 días después de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 días. En la fase inicial, el paciente puede presentar rinorrea (abundante salida de líquido por la nariz), tos, ojos llorosos y rojos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.



Al cabo de varios días aparece un exantema o erupción en la piel, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello, que se extiende en el cuerpo en un lapso de 3 días, acabando por afectar a las manos y pies. Las erupciones en la piel duran entre 5 a 6 días, y luego se desvanecen.



4.- ¿El sarampión es mortal?

?

Efectivamente. Sin embargo, la mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 20 años.



5.- ¿Quiénes están en riesgo de contraer la enfermedad?

?

El director del Sedes, Joaquín Monasterios, indica que los niños menores de cinco años y que no hayan recibido la vacuna son los que corren mayor riesgo, así como las mujeres embarazadas sin vacunar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede infectarse cualquier persona que no esté inmunizada.



6.- ¿Es contagioso?

?

El virus del sarampión es muy contagioso y se propaga por la tos y los estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas.



El virus presente en el aire o en las superficies infectadas permanece activo y es contagioso durante periodos de hasta dos horas, y puede ser transmitido por un individuo infectado desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de las erupciones en la piel.



7.- ¿Por qué es importante la vacuna?

?

La intensificación de las actividades de vacunación ha influido de forma decisiva en la reducción de las muertes por sarampión. La OMS estima que entre 2000 y 2013 la vacuna contra el sarampión evitó 15,6 millones de muertes. A escala mundial, las defunciones por sarampión han descendido un 75%, pasando de 544.000 en 2000 a 145.700 en 2013.



8.- ¿Dónde encuentro la vacuna?

?

El director del Sedes, Joaquín Monasterios, asegura que se puede acceder a la misma en todo el sistema público de salud, es decir cualquier centro médico del departamento de Santa Cruz.



9.- ¿Cuánto debo pagar por la vacuna?

No tiene ningún costo, es absolutamente gratuita.



10.- Mi niño ya está vacunado ¿debo repetir la dosis?

Si su niño tiene menos de cinco años, indica Monasterios, debe volver a ser vacunado. Lo que se quiere es evitar un rebrote del sarampión en el departamento, y por ende en Bolivia.