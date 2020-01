El fotógrafo de presidentes

José Lirause es fotógrafo de Palacio Quemado desde hace tres décadas y el miércoles pasado lo volví a ver después de 12 años, cuando el país era otro y él no me había hablado de los fantasmas que habitan el edificio de gobierno que fue reconstruido en 1880 después de que una poblada lo incendió cinco años antes. Me dijo que ya tiene 62 años y que está un poco cansadito, que quiere jubilarse pero que no puede aún porque el dinero de la jubilación es una pena, pero que prefiere no quejarse porque se considera un privilegiado, un hombre que con su cámara en mano acompañó a los presidentes que tuvo Bolivia desde que él empezó a ser fotógrafo de Palacio en 1986, y así pudo pisar territorios extraordinarios y conocer a personajes de la talla de Nelson Mandela.Cuando lo vi por primera vez me había confiado el que era su mayor sueño: publicar un libro de fotografías con imágenes de oro de todos los presidentes que pasaron por su lente. Aquella vez me contó que el presidente Víctor Paz tenía que firmar un decreto de forma urgente y no tenía una mesa a su alcance. Ante esa incómoda situación, le pidió a un funcionario que se agachara y le prestara su espalda para apoyar el documento. Pero fotografías como esas nunca saldrán a la luz. Un ladrón entró a su casa una noche cuando él estaba de viaje por alguna esquina del mundo y se llevó la mochila donde guardaba los negativos de sus gráficas monumentales. “Seguro que pensó que ahí yo tenía guardado dinero”, dice, sin ira, pero triste, claro que muy triste.Aquel ladrón le causó más daño que los fantasmas que él asegura existen en el interior de Palacio de Gobierno de Bolivia. “Hay fantasmas aquí”, dice, con una voz segura.Entonces, José lo cuenta todo. Cuenta que durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora se puso a descansar en un sillón de una sala de Palacio y que se quedó dormido. Cuando despertó eran las cuatro de la madrugada y el edificio estaba vacío. José Lirause empezó a escuchar voces en el salón de gabinete de ministros. “Se me pararon los pelos y salí rajando”, rememora con el talento que nuestros abuelos narraban los cuentos de terror