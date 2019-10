Kuczynski asume hoy la Presidencia del Perú

A sus 77 años , Pedro Pablo Kuczynski asume este jueves como presidente del Perú para el período 2016-2021, con el reto de reactivar la economía del país, combatir la inseguridad ciudadana y la pobreza.



Este exbanquero de Wall Street sucede en el cargo Ollanta Humala, y prestará juramento en el plenario del Congreso unicameral antes de ofrecer un mensaje a la Nación que, según adelantó, no excederá los treinta minutos.



De igual manera, ya confirmó una gran inversión en las escuelas públicas del país y ampliar la cobertura de agua potable para los peruanos, uno de los males de los sectores más pobres.



Nacido en Lima en 1938 de padre alemán y madre francosuiza, "El Gringo" como le llaman sus compatriotas por su acento extranjero, ha trabajado duro para desprenderse de una imagen que lo encasilla como lejano a los sectores pobres y cumplir las promesas de campaña.



Con un equipo de tecnócratas con amplia experiencia en gobiernos precedentes, ha prometido una "revolución social" en un país marcado por las desigualdades y los altos índices de pobreza (22% de la población).



Su esposa Nancy, estadounidense, anunció que como primera dama, su labor se centrará en la niñez.



Para la toma de mando de Kuczynski, un tecnócrata altamente valorado por los mercados, están en Perú los presidentes Mauricio Macri de Argentina, Horacio Cartes de Paraguay y Enrique Peña Nieto de México. También tienen previsto asistir Michelle Bachelet de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia, el vicepresidente Álvaro García Linera de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador. Ya se encuentra en Perú el rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón.



Evo lo saluda



Por su parte el presidente de Bolivia, Evo Morales, envió hoy felicitaciones a Perú por el 195 aniversario de su independencia y deseó éxito al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que jurará el cargo en las próximas horas.



Morales expresó en su cuenta de Twitter sus felicitaciones "al pueblo peruano en su aniversario" y deseó "éxito" al nuevo Gobierno del país vecino "para un trabajo conjunto para nuestros pueblos".



"Perú y Bolivia, dos países vecinos con un pasado común, tenemos la misión de gestar hermandad para la igualdad y dignidad de nuestros pueblos", agregó el gobernante boliviano.



Indulto a Fujimori



Kuczynski ganó la elección en un ajustado balotaje donde compitió con Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple una condena de 25 años hasta 2032 por crímenes de lesa humanidad.



Pese a la derrota de la candidata, el partido fujimorista Fuerza Popular obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento con 73 de 130 escaños, frente a los 18 de Peruanos Por el Kambio, partido de gobierno.



Kuczynski ya adelantó que no firmará un indulto, pero se mostró a favor de promulgar una ley que permita que ciudadanos como Fujimori, de 78 años y salud deteriorada, puedan cumplir su condena bajo arresto domiciliario y no en la cárcel.



Grandes retos



El presidente saliente Ollanta Humala (2011-2016) priorizó en su gestión programas sociales aplicados a sectores vulnerables. En su período, unos 3 millones de personas salieron de la pobreza. "El sello de mi gobierno es la inclusión social", dijo en su mensaje de despedida la noche del miércoles.



En su condición de comandante en retiro del Ejército, la ciudadanía esperaba mano dura con la delincuencia y autoridad. Sin embargo, la inseguridad ciudadana se incrementó y deja 152 conflictos socioambientales activados. Humala deja el poder con un 25% de popularidad.



Para Kuczynski, la oposición radical a proyectos mineros se debió a que no se han resuelto algunos problemas vinculados a servicios básicos y demandas históricas de las comunidades.



Por ello plantea el denominado "adelanto social" para que, antes de la inversión minera, se resuelvan temas vinculados a salud, educación o trabajo en las localidades donde se planea desarrollar un proyecto y, si fuera necesario, flexibilizar la rigurosa normativa medioambiental para alinearla con la de Canadá.



En Perú, uno de los mayores productores mundiales de cocaína según la ONU, el narcotráfico es un flagelo y PPK reforzará la sustitución de cultivos de la hoja de coca por otros como el cacao o café, un plan que Perú aplica hace varios años. En su economía se mueven 8.500 millones de dólares al año producto del narcotráfico.