Miles de pacientes con cáncer claman atención

Más de 2.500 personas no reciben su tratamiento contra el cáncer que padecen al mes, según información de un colectivo de las personas que sufren alguna variedad de este mal en La Paz. Protagonizan medidas de presión y esperan la atención del Gobierno.



"El equipo es obsoleto y realmente estamos atrasados en salud. Trabajamos con equipos que ya no deberían utilizarse. Cada día deberían recibir el tratamiento 50 personas, 250 cada semana y más de 2.500 por mes" explicó Angélica Mamani, galena del nosocomio.



Mientras que Nancy Huallpa, presidenta de los pacientes con cáncer del nosocomio, sostuvo que los enfermos quieren vivir y que su pedido no es por piezas para reparar el equipo de ese Hospital sino la compra de un acelerador lineal de 20 millones de dólares.



"Lo que nosotras pedimos es una reunión para que nos digan que van a hacer con nuestra enfermedad. Pedimos que se haga un convenio gubernamental para construir un Hospital y equipos específicos para nuestros tratamientos", exclamó la representante.



Según los datos de la Unidad de Oncología de ese centro médico, se cuenta con un simulador, que ubica el tumor y planifica el tratamiento; una bomba de cobalto, que quema células malignas. Ambas están deterioradas y presentan fallas desde 2012.