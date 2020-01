Diputado de Chile pide a Evo humor ante su pedido

El diputado de Chile, Jorge Tarud, pidió al presidente Evo Morales y a Bolivia que se tome con "humor" su pedido para que cierre su cuenta en Twitter. En entrevista con EL DEBER, el político extranjero consideró "muy agresiva" la postura asumida por el Gobierno nacional.



"Hay gente que no tiene sentido del humor porque mi tuit fue eso, viendo como el presidente Evo Morales usa Twitter para insultar, lo ha hecho en varias oportunidades. Viendo que el está convaleciente de un operación, yo e dije va a estar un poco aburrido, se va a aponer a tuitear y nos va a insultar de nuevo", explicó el legislador chileno.



"Que alguien le quite el twitter" (sic), escribió ayer el diputado del vecino país, ante la información referida a que en 10 días volverá a caminar, tras una operación en su rodilla izquierda por la rotura de sus ligamentos cruzados.



"Por esa manía de andar quitando cosas es que les hacen demandas en La Haya. Respete la libertad de expresión y su investidura", (sic), tuiteó Martín Diaz, boliviano de profesión publicista, muy presente en las redes sociales. "Será porque las verdades duelen y porque el mundo entero va conociendo la política abusiva y usurpadora de Chile contra Bolivia", (sic), escribió Nataly Torrez, otra usuaria.



Días antes, Tarud calificó como "patéticas" las reacciones de Morales, que señaló: "como bolivianos no buscamos odiosidad ni agresividad. Solo buscamos buena vecindad y hermandad respetando nuestros derechos".



"Nadie pretende silenciar a nadie, todos sabemos que él (Evo) tiene plena cabida en los medios de comunicación, incluso en Chile. Tómenlo con humor, nada más que eso. Él tiene un grado de agresividad contra Chile, dice ladrón y su vicepresidente tiene un lenguaje que ni siquiera se uso durante la Guerra Fría", concluyó Tarud.