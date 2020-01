Jaldín critica a la corte y renuncia a su postulación

Alfredo Jaldín, candidato a rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) por el frente Somos U, sorprendió ayer al anunciar que no participará del proceso eleccionario que se realizará este martes.



Jaldín mostró su carta de renuncia lista y firmada, la cual la presentará mañana a primera hora ante la Corte Electoral Permanente (CEP) y en la que cita 5 razones de su dimisión. En contacto con EL?DEBER, el líder de Somos U dijo que una de las razones para declinar es la falta de transparencia y de garantías para dirigir el proceso eleccionario de manera imparcial por parte de los miembros de la CEP. También dijo que hay una intencionalidad visible de la corte de forzar las elecciones con el fin de favorecer a Saúl Rosas, “un candidato seriamente cuestionado”.



Padrón contaminado

Jaldín aseguró que existe un padrón electoral contaminado, en el que figuran votantes que no deben estar y otros que no aparecen pero que deberían estar registrados. “Faltan 5.000 estudiantes en el padrón electoral, son universitarios nuevos que aprobaron la PSA y los que han hecho traspaso de otras universidades. Por otro lado, hay estudiantes que terminaron su carrera en el semestre anterior y como están en el padrón electoral anterior pueden seguir votando”, explicó Jaldín.

Agregó que debe existir una nueva convocatoria y que es necesario depurar el padrón electoral e incorporar a los nuevos estudiantes de la Uagrm.



Reacciones

El candidato a rector por el frente Cambio Real, Miguel Cadina, indicó que Jaldín tiene el derecho de renunciar y que las razones que argumenta para hacerlo son valederas. “Tenemos un padrón altamente contaminado y una CEP para nada confiable. Nosotros iremos a la elección, sabiendo que tenemos el árbitro en contra, por eso pedimos a la sociedad y a la Iglesia que participen como veedores de este proceso electoral”, expresó.



EL?DEBER intentó comunicarse en varias oportunidades con los celulares de los candidatos a rector Saúl Rosas y Waldo López para conocer su opinión sobre la renuncia de Jaldín, pero no respondieron,

#Último Alfredo Jaldín, candidato a rector de la Uagrm, declina su candidatura por poca transparencia en la elección pic.twitter.com/P00rOaXRBe— EL DEBER (@diarioeldeber) 10 de septiembre de 2016 n