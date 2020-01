Gobierno dotará forraje, semillas y agua a familias afectadas por sequía

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, anunció el martes que el Gobierno dotará forraje, semillas, agua y alimento balanceado a las familias productoras de las zonas que fueron más afectadas por la sequía.



"Primero de proveerles de forrajes, tenemos que dar semillas a estos compañeros, por un lado proveerles de agua en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y agua, paralelamente también estamos solicitando al Ministerio Desarrollo Productivo alimento balanceado, no es la solución al problema y queremos evitar los riesgos", explicó en conferencia de prensa.



Recordó que el 2 de agosto, el presidente Evo Morales aprobó 12 decretos para fortalecer el desarrollo productivo del país y enfrentar la sequía, y se dispuso una inversión de 48 millones de bolivianos para enfrentar los problemas que devienen de la falta de agua.



No obstante, dijo que de esos 48 millones de bolivianos, al menos 10 millones de bolivianos se asignarán a su despacho, para atender las emergencias.



Cocarico indicó que en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales se acordó la dotación de forraje y la adquisición de semillas antes que arranque la temporada de siembra.



Informó que la sequía afectó a los cultivos de papa, cebada, haba y maíz, entre otros, tomando en cuenta que dañó 206.000 hectáreas de producción cultivos y a 132.000 familias en 131 municipios del país.



"En estas últimas semanas hemos tenido pocas lluvias en los Yungas de La Paz, ha habido lluvia en la región del Chaco, en el resto del país no ha habido lluvia. Aquí en La Paz esperábamos que haya buen volumen de lluvia pero los volúmenes han sido muy poco y esta situación agrava la situación, nuestra intención es ayudar a los compañeros en este momento", remarcó.



Por otra parte, anunció que en los próximos días culminará la articulación del programa "Nuestro Pozo" para iniciar con la construcción de más de 50 sistemas de agua con fuente subterránea.



Precisó que el programa prevé una inversión inicial de 23 millones de bolivianos y priorizará las zonas afectadas de los departamentos de Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.