El 'álbum de familia' de nuestros antepasados

El "Álbum de Familia" refleja el universo emocional, físico y psíquico de los grandes simios, que bromean, besan, se enfadan y posan como personas ante la cámara de Isabel Muñoz, una artista que ha encontrado en los primates "el eslabón más cercano" al ser humano.



"No esperaba conocer algo tan bestial, contundente y arrollador", explica esta española, ganadora de dos premios World Press Photo y con obra expuesta en los museos de Arte Contemporáneo de Nueva York y Houston (EEUU).



Durante tres años ha trabajado en "Álbum de Familia", un proyecto que la llevó a Congo y Borneo después de haber retratado a tribus que viven "de espaldas al progreso" en Papúa Nueva Guinea y Etiopía.



En ambos proyectos había un nexo en común: "Buscar el último eslabón", afirma la artista (Barcelona, 1951), que a los 13 años tocó por primera vez una cámara y hasta hoy no ha separado sus manos, sus ojos ni su corazón de esta herramienta de trabajo.



El nombre de la exposición se debe a esa indagación: "llevo muchos años buscando de dónde venimos, cómo éramos, a dónde vamos, qué hemos perdido y qué hemos ganado con la globalización y siglos de cultura".



Y, de repente, "estaba allí rodeada de estos primates y pensé "madre mía, el eslabón más cercano son los grandes simios"", explica la fotógrafa mientras guía a la periodista entre cajas de madera y enormes imágenes en blanco y negro.



Tras advertir que "Álbum de familia" no es una muestra de naturaleza, reconoce que esta experiencia le ha llevado a cuestionarse si los grandes simios -bonobos, gorilas, orangutanes y gibones- tienen derechos como los humanos. Su respuesta es afirmativa.



"Cuando ves cómo besan, cómo mueren de amor (por la pérdida de sus parejas), cómo respetan a sus muertos y reconocen la maternidad, te cuestionas muchas cosas", subraya.



Se pregunta al respecto si los humanos tienen derecho a separar a estas familias para enviar a uno de sus miembros a los zoológicos.

Para "Álbum de familia", Muñoz quería fotografiarlos igual que a las personas.