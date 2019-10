El avión perdido puede estar 'en el fondo del mar'

La búsqueda internacional para hallar el avión de AirAsia que desapareció el domingo entre Indonesia y Singapur con 162 personas a bordo se centraba este lunes en un rastro de carburante que podría ser del aparato que se halla probablemente "en el fondo del mar", según un responsable local.



Singapur, Malasia y Australia enviaron aviones y barcos para apoyar a Indonesia en las labores de búsqueda, mientras los familiares de los desaparecidos esperaban ansiosamente noticias de los ocupantes del Airbus A320-200, que despegó el domingo de Surabaya, en el este de Indonesia, rumbo a Singapur.



Los objetos avistados durante la búsqueda del avión desaparecido de AirAsia no pertenecen al mismo, anunció este lunes el vicepresidente indonesio Jusuf Kalla, desmintiendo informaciones de que un aparato de vigilancia australiano habría detectado restos que podrían proceder del vuelo.



"Se ha comprobado y no hay suficientes pruebas para confirmar esas informaciones", dijo Kalla en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Surabaya, desde donde salió en la madrugada del domingo el avión desaparecido con destino a Singapur.



Quince barcos y 30 aviones participan en las operaciones de búsqueda en la zona, agregó Kalla.



"No es una operación fácil, sobre todo en el mar y con un tiempo como éste", dijo la fuente.



Por el momento la búsqueda se concentra en una mancha de aceite descubierta frente a la isla de Belitung en el mar de Java, dijo un portavoz de la Fuerza Aérea de Indonesia, Hadi Tjahjanto.



"Estamos verificando si se trata de avtur (un combustible para aviones) del avión de AirAsia", dijo el portavoz.



Australia, Singapur y Malasia han desplegado aviones y barcos para ayudar en la búsqueda del vuelo QZ8501 de AirAsia, que desapareció en el mar de Java cuando volaba rumbo a Singapur.