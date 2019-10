Dan libertad irrestricta a un hombre acusado de suplantación

La jueza Livia Alarcón concedió libertad irrestricta a Juan Demetrio Mirones Ramos, que fue presentado por la Policía como un supuesto suplantador de un coronel de la institución del orden.



El 29 de agosto, el comandante de la Policía, Sabino Guzmán, informó de que Mirones usaba doble identidad y se hacía pasar como subjefe de Diprove.



Sin embargo, Mirones demostró que las acusaciones eran falsas. Aclaró que vivía en Estados Unidos, que llegó a Bolivia el 13 de febrero de 2014 y que se dedica a la venta de vehículos, además dijo que es técnico en motores diésel y explosión. “Retuvieron mi vehículo modelo 86 y no me lo quieren devolver. Me enmanillaron y se ensañaron conmigo, jamás cometí delito”, dijo