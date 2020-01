Condenan a 30 años al que mató a su madre

Edwin Héctor Vargas Ríos (25) fue sentenciado a 30 años de cárcel por matar a su madre, Virginia Ruth Ríos Montaño (46), asestándole 32 heridas punzocortantes en la región de la espalda, la cara y el cuello para apoderarse, cual vil ladrón, del dinero que la mujer llevaba en su cartera.



El joven se sometió a un juicio abreviado donde aceptó haber cometido el macabro suceso. En primera instancia el fiscal Marcelo Delgadillo lo presentó ante el juez Pablo Vargas, pero en medio de la audiencia el joven aceptó su culpa y solicitó el juicio abreviado.



Fue sentenciado por el delito de parricidio. Era el hijo mayor de la víctima y se ganaba la vida comercializando celulares en un shopping céntrico de la ciudad. Vivía en un cuarto alquilado y, a decir de su abogado, estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales, aunque no precisó en qué universidad.



El lunes, cuando la mujer fue reportada como desaparecida, él urdió un plan que a sus ojos era perfecto. La convocó por teléfono para reunirse en cierto lugar, le quitó la vida y avisó a sus familiares que su madre no había llegado al punto donde quedaron en encontrarse.



El primer indicio contra Edwin Héctor fue el flujo de llamadas telefónicas entre él y su madre en la hora coincidente con la desaparición.

Otra pista clave fueron las escoriaciones frescas que el sujeto tenía en las manos.



El homicida señaló que sustrajo $us 590 de la cartera de su madre, pero cuando estaba a punto de entrar a la celda, los policías revisaron sus pertenencias, como es costumbre en estos casos, y en el zapato izquierdo descubrieron $us 3.600 (cinco fajos de billetes) envueltos en un papel, húmedos y con manchas de sangre.