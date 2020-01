Conforman plataforma de defensa de la universidad

El candidato al Rectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) por el frente Cambio Real, Miguel Cadima, hizo conocer la conformación de una plataforma de defensa de la universidad, en la que participan, además de estudiantes universitarios, organizaciones indígenas y vecinales.



Cadima, que llegó a la plaza 24 de Septiembre acompañado por el dirigente vecinal Omar Ribera y el dirigente indígena Lázaro Tacoó, los representantes de organizaciones sociales, indicó que esta organización nació para eliminar la corrupción dentro de la Uagrm y para fiscalizar el trabajo de las autoridades universitarias.



Ribera dijo que las juntas vecinales respaldan a Cadima para los comicios de la universidad y recordó que él es titular del control social a escala nacional.



Tacoó pidió que en el próximo claustro universitario no se permita la reelección de Saúl Rosas, último rector de la Uagrm, al que señaló como principal responsable de que los indígenas no puedan ingresar de forma directa a la casa de estudios superiores.



Por su parte Cadima insistió en su pedido de una inmediata convocatoria a elecciones en la universidad y que el Ilustre Consejo Universitario (ICU) no permita la postulación en dos gestiones continuas.



El rector interino de la Uagrm, Manfredo Menacho, aún no ha convocado a una nueva sesión del ICU, donde se debe definir si se realiza la elección de Rector y Vicerrector con los mismos candidatos del claustro anulado o se lanza una nueva convocatoria para posibilitar la participación de otros postulantes.



Además, hay una corriente de opinión de estudiantes y de docentes que piden la realización de un congreso docente-estudiantil antes de asistir a las urnas, para que así se modifiquen las reglas sobre las que se elija a las nuevas autoridades de la Uagrm.