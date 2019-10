Caifanes rinde homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos de México

La banda de rock mexicana Caifanes se sumó al llamado para que se esclarezca la desaparición de 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en un concierto que ofreció el fin de semana en el festival de música Vive Latino.



El vocalista del grupo Saúl Hernández pidió a sus seguidores hacer 43 segundos de silencio por los estudiantes de la escuela del magisterio de Ayotzinapa, a quienes dedicó la canción "Antes de que nos olviden".



Hernández ha condenado en conciertos pasados los hechos y exigido

al Gobierno mexicano "que no se haga el pendejo" ante la desaparición de "gente que busca un futuro para su vida".



"Simplemente no se entiende cómo 43 estudiantes estén al día de hoy desaparecidos en un país donde supuestamente hay una democracia", señaló en una presentación a finales del año pasado, que fue publicada este domingo en la cuenta de Twitter que difunde información sobre los estudiantes de Ayotzinapa.



El portal destacó el hecho que el grupo haya recordado a los alumnos en el Vive Latino, considerado uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica.



Los 43 protagonistas del festival



Los estudiantes de Ayotzinapa han sido protagonistas del Vive

Latino, que arrancó este viernes en la capital mexicana y concluye

este domingo con la presentación de los colombianos Aterciopelados, el

uruguayo Jorge Drexler, los chilenos Los Ángeles Negros y los

mexicanos Molotov, entre otros.



Otro de los grupos que recordó a los estudiantes fue el cuarteto

de rock mexicano Cuca, quienes proyectaron imágenes de los

desaparecidos durante su concierto de este sábado en el Foro Sol de

Ciudad de México, escenario que acoge al festival.



Los 43 alumnos de Ayotzinapa fueron desaparecidos por autoridades

corruptas y el cártel Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala el 26

de septiembre del año pasado.



Según la investigación oficial, los jóvenes fueron asesinados e

incinerados en un basurero, una versión en la que no creen los

padres de los jóvenes, quienes siguen en su búsqueda y exigen la

apertura de nuevas líneas de investigación.