Charlie Sheen confiesa que quiso suicidarse

"El día en que fui diagnosticado con VIH, inmediatamente me quise matar", confesó Charlie Sheen en una entrevista con Good morning America, de ABC News. Lo único que detuvo al actor de cometer suicidio fue su madre: "ella estaba ahí, no quería hacerlo frente suyo, ni que me encontrara y tuviera que limpiar ese desastre".

El actor reveló al mundo su problema de salud en noviembre de 2015 y decidió compartir cómo es vivir así a modo de crear conciencia sobre la enfermedad. "Siento que llevo la antorcha por varias personas que están sufriendo lo mismo", aseguró el ex protagonista de Two and a half men.

Ahora, ya pasó el shock inicial y Charlie ve todo desde otra perspectiva: "algo vino a mí. Me dieron varias pastillas y me dijeron 'puedes irte a casa, sobrevivirás´... si hubiese tenido cáncer cerebral o algo en el estómago, o quizás meningitis, no estaría sentado acá en este momento".

Sheen se encuentra agradecido por el tratamiento que ha recibido desde su diagnóstico, que le permite llevar una vida casi normal.