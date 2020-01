Roberto Carlos dice que la paciencia es su guía

El brasileño Roberto Carlos descartó en México que vaya a retirarse y explicó que a la hora de componer una canción tiene como guía principal la paciencia, la cual le ayuda a colocar las palabras exactas que las canciones piden.



El cantautor, de 75 años, visitó la capital mexicana para presentar su gira "Tour de 50 aniversario" -la cual incluye siete conciertos en diferentes ciudades del país- y su más reciente disco, "Primera fila".



"Yo escribo lo que siento y lo que pienso y no sé si hay un secreto, lo que hay es mucho trabajo, esfuerzo, atención y mucha paciencia, a veces digo que lo que se sabe hacer con paciencia se hace mejor", dijo el brasileño en conferencia de prensa.



Contó que a veces escribe la frase de una canción y dos semanas después lo escrito no le satisface, por lo que cambia el verso para decir lo que quiere con una frase mejor y finalmente termina por cambiarlo todo. "Y eso es un trabajo de paciencia", comentó Roberto Carlos.



"La paciencia contribuye mucho para mejorar el trabajo de la música, de la letra, de la poesía y de la composición en general, yo soy paciente", apuntó.



Esa paciencia la mostró cuando fue cuestionado sobre si ya había dejado "todo en orden" ante una eventual partida, y sobre si querría morir sobre un escenario o, por el contrario, retirarse.



"No pienso en nada de eso, absolutamente nada, seguiré trabajando y cantando sin pensar eso", apuntó el brasileño, quien ha vendido 120 millones de discos a nivel mundial.



El cantautor de éxitos como "Detalles", "Amigo", "Amada, amante" y "Jesús Cristo" recordó a su colega recién fallecido, el mexicano Juan Gabriel, con quien no concretó ningún dueto, pero al que calificó como "un gran artista que conquistó y emocionó al público; lo que él hizo siempre fue maravilloso porque lo hacía con el corazón".



"No me atrevo a dar una opinión", expresó sobre las próximas elecciones en Estados Unidos, y añadió: "No soy un experto en política y prefiero esperar los resultados". También le deseo éxito a su compatriota Neymar, delantero del Barcelona, si inicia una carrera en la música, y señaló que el futbolista "es grande y fantástico".



Durante la rueda de prensa, reconoció que sufrió un trastorno obsesivo-compulsivo y lo confundió con superstición; contó que es creyente de Jesús y habla de su obra cada vez que puede y señaló al papa Francisco como "un hombre muy especial", que "está haciendo un trabajo lindo en la Iglesia, en todos los sentidos".



La fechas de la gira de Roberto Carlos son el 23 de septiembre en Puebla, el 24 en Ciudad de México, el 25 en Guadalajara, el 28 en Monterrey, el 29 en Torreón, el 1 de octubre en León y el 3 del mismo mes en Mérida.