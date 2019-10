Un expolicía era parte del grupo de los 4 calcinados

Dos de los cuatro hombres asesinados y quemados la madrugada del lunes en un camino de tierra cerca de la ruta a Camiri fueron identificados ayer en la morgue judicial y uno de ellos era un expolicía.



Uno de los fallecidos fue reconocido por su hermana como Pablo Figueroa Moreira (37) y el otro como Edwin Betancourt Sauciri (28), según los datos que su esposa dio en la morgue, tras lo cual investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) la arrestaron y la condujeron a su central para interrogarla, con la finalidad de obtener información sobre las actividades de su familiar.



Por comentarios de la mujer se supo que Betancourt Sauciri fue miembro de la Policía hace algún tiempo.



Sin embargo, el fiscal Raúl Vaca, director de las investigaciones del cuádruple crimen, confirmó que las víctimas identificadas son Pablo Figueroa Moreira y Edwin Betancourt Sauciri, este último un expolicía.



A decir del representante del Ministerio Público, Betancourt, nacido en 1987, desempeñó funciones como agente en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) entre 2012 y 2014, fecha en la que le dieron baja de la institución por abandono del servicio. Betancourt vivía en un barrio del Plan Tres Mil.



Asimismo, Pablo Figueroa Moreira, nacido en 1978, era un civil que supuestamente se ganaba la vida como chofer. Era domiciliado en Montero. Los familiares esperaban autorización para recoger los cuerpos de la morgue.



Por su parte, el comandante departamental de la Policía, coronel Sabino Guzmán, advirtió que "no se tapará a nadie", aunque dijo que el nombre de Betancourt no figura en la lista de la Policía: “Una señora manifestó reconocer a uno de los fallecidos. Dio un nombre e incluso indicó que podría ser de la Policía; hemos buscado en nuestra nómina y el nombre no corresponde. Nosotros no vamos a tapar a nadie, pero no existe ese nombre en las filas policiales”.



Una posible vendetta



Conforme a una nota difundida por la agencia estatal ABI, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, cree que el hecho sangriento se debió a una vendetta del narcotráfico, aunque dijo que se aguardan los resultados de la investigación.



“La hipótesis más cercana es que se trate de una vendetta por caso de narcotráfico”, señaló la autoridad en una improvisada conferencia de prensa.



Romero admitió que el caso ‘estremeció’ a la sociedad boliviana por sus características, pues los hombres primero fueron maniatados, después asesinados con armas de fuego y luego incinerados.



“Tenemos a personas identificadas, todavía la investigación de su entorno y de sus actividades no reporta una situación que nos llame la atención, pero obviamente las acciones policiales se han intensificado en las últimas horas”, añadió el ministro.



Similar versión dio el comandante de la Policía cruceña indicando que no descarta un ajuste de cuentas por las características de los hechos. “Pareciera que nos lleva a una situación de un tráfico de droga”, declaró Guzmán.



Tres de las víctimas recibieron balazos en el tórax y la cuarta fue golpeada en la cabeza. Luego les rociaron combustible y las quemaron junto con la camioneta Ford. La Felcc está indagando en varios municipios del Chaco.