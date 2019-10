Se reduce trasmisión del VIH Sida de madre a hijo

El año pasado se realizaron 74.00 pruebas de Vih /Sida a mujeres embarazadas en el sistema público de salud del departamento cruceño, esto permitió detectar 181 casos de mujeres que resultaron positivo a la prueba y que dieron a luz a sus hijos, pero con todo el cuidado y los procedimientos establecidos para este tipo de casos, con la finalidad de evitar la transmisión vertical del virus de madre a hijo.



Las autoridades sanitarias consideran alentadoras estas cifras, tomando en cuenta que si las madres infectadas no hubieran recibido la atención y cuidados necesarios durante la gestación, parto y posparto.



Actualmente la cifra de transmisión vertical se ha reducido de 35% a 4% de niños; es decir de 100 niños nacerían unos 30 infectados con el virus si no se aplicará ninguna acción preventiva ni de tratamiento.



El responsable del programa ITS/Sida del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Gonzalo Borda, indicó que las medidas de prevención de la transmisión por vía perinatal implantadas desde 2008, han dado lugar a una reducción considerable de la infección de madre a hijo. No obstante, el objetivo es bajar la incidencia al 0%.



Borda aclaró que si bien se ha avanzado bastante, aún falta mayor conciencia y llegar a aquellas mujeres que dan a luz en sus domicilios, como sucede en algunas poblaciones rurales alejadas, por lo que se hace difícil llegar detectar cuando estas no acuden al sistema público de salud.



Borda pidió a las madres hacer sus controles prenatales, pues la detección oportuna del virus y un control adecuado, que incluya la administración de antirretrovirales a partir de las 14 semanas de gestación y cuidados en el parto y posparto, pueden reducir a 0,39% el riesgo de infección de madre a hijo. Si la mamá con VIH no recibe cuidado, la posibilidad de que su niño nazca con el virus es de entre un 25% y un 35%.