Tres bancos chinos son las empresas públicas más grandes del mundo

Los bancos chinos acaparan los tres primeros puestos de la lista Forbes Global 2000, la lista anual de empresas públicas más grandes del mundo que publica la revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.



El banco Industrial y Comercial de China, el banco de Construcción de China y el banco de Agricultura de China conservaron sus posiciones de liderazgo, a pesar de la desaceleración de la economía del gigante asiático que ha perjudicado sus ganancias y ha desplazado al Banco de China del cuarto puesto al sexto.



Berkshire Hathaway de Warren Buffett gana un lugar y pasa al cuarto general en 2016, después de mantenerse en mejor posición que los demás del turbulento mercado estadounidense. JPMorgan Chase cierra el top cinco.



El ranking Forbes Global 2000 se basa en una puntuación compuesta por métricas a las que asignan el mismo valor: ingresos, utilidades, activos y valor de mercado. La lista cuenta con 2.016 empresas públicas de 63 países que en conjunto representan ingresos por $us 35 billones, $us 2.4 billones en ganancias, $us 162 billones en activos y tienen un valor de mercado combinado de $us 44 billones.