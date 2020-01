COB pide reunión de emergencia con Evo por tres temas

El ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) realizado en Sucre determinó rechazar el préstamo de una parte del 5% de los aportes de las AFP a los productores de Santa Cruz ($us 150 millones), iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados Ruddy Flores y Neldy Andrade por firmar un fallo que restituye el preaviso en contra de los trabajadores e impulsar la institucionalización en la Caja Nacional de Salud.



Con estas resoluciones se declararon en estado de emergencia y exigen una reunión al Gobierno para abordar estos temas; de lo contrario, anuncian movilizaciones y una huelga general indefinida.



El debate duró al menos cinco horas a puerta cerrada en la sede de los fabriles de Sucre con la presencia de 26 de los 48 sectores afiliados a este ente matriz de los trabajadores.

Se dieron discursos encendidos que coincidieron en rechazar el crédito de $us 150 millones a los empresarios de Santa Cruz, grupo que consideran vulnerable y que no garantiza la devolución de esos recursos, que debían ser destinados al sector productivo para la generación de más empleos.

Los dirigentes señalaron que los agroindustriales cruceños no aportan un centavo para

la jubilación de sus empleados, “no se mueve el aporte de los trabajadores”, recalcaron ante los aplausos de las más de 500 personas presentes.



El otro tema debatido fue la sentencia sobre el preaviso, que también recibió un rechazo de la mayoría de los sectores que coincidieron en pedir la renuncia de los magistrados Ruddy Flores y Neldy Andrade, y el inicio de un juicio de responsabilidades, que será gestionado por los parlamentarios del sector minero.

La crisis de la Caja Nacional de Salud fue uno de los temas más debatidos porque había al menos dos posiciones, unos que exigían el cambio del ejecutivo nacional cuestionado por su designación política y otros la inmediata institucionalización; fue esta última posición que se impuso, para ello se conformó una comisión nacional que acompañará este proceso.



Demandan que estos tres puntos sean respondidos por el Gobierno en una reunión con la dirigencia de los trabajadores. No dieron ningún plazo, pero se declararon en emergencia, y en caso de no ser atendidos iniciarán las movilizaciones hasta llegar a la huelga indefinida, según advirtió el máximo ejecutivo de la COB, Guido Mitma