Cae puente en Chapare y corta tráfico al interior

Las lluvias causan luto en Chapare. A las 2:30 de ayer, el puente San Pedrito, de 65 metros de longitud, en pleno Chapare, distante 340 km de la capital cruceña se desplomó ocasionando la caída de un camión Volvo y la muerte de su conductor Felipe Velásquez (54). Ante tal situación, la vía nueva Santa Cruz-Cochabamba quedó totalmente incomunicada. De igual forma, los primeros reportes señalan que presuntamente una vagoneta Noah habría sido arrastrada por el río. Sin embargo, no fue encontrada.



Las fuertes lluvias en la zona de Chapare, específicamente en Cristal Mayu y Villa Tunari, impactaron en el crecimiento de las aguas del río Espíritu Santo, que arrasó con todo lo que encontró a su paso. Deslizamientos, hundimiento de plataforma y medio centenar de baches desde el km 325 hasta el 340 han convertido la zona en un peligro.

Un equipo de EL DEBER observó el desastre en la infraestructura del km 340.



Más de 300 vehículos entre buses, camiones, vagonetas y motos están parados en el lugar a la espera de una pronta solución. Sin embargo, la tarea es difícil. Según personeros de la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI), dar una solución alternativa demorará por lo menos una semana o quizás más y construir otro puente llevará al menos un año.

El puente quedó destrozado casi en su totalidad. Un reporte preliminar indica que 49 metros se hicieron pedazos y hay daños en los estribos y los pilares.



Sufrimiento

Miles de pasajeros, choferes de buses, camiones y trufis se encuentran parados desde las 2:30 sin poder hacer nada para circular. Algunos como José Ortiz, Susana Irahola, Juana Tapia y Charly Amadeo se dan modos para subir un cerro y desafiar el cauce del río con tal de llegar a su destino, Cochabamba.



No obstante, no saben que para llegar al otro lado de la vía tendrán que demorar al menos dos horas siempre y cuando sorteen el peligro de no caerse o sufrir desgarros en el sendero.



Sin duda, el desplome del puente afecta a transportistas, pasajeros y lo principal, el comercio, pues esta vía es considerada la fundamental del país. Los buses de las empresas Danubio, San Francisco, Copacabana, Cochabamba, América, Renacer, Latino, El Dorado, Bolívar, Trans Copacabana, La Veloz del Valle, Unificado, Trans Nacional, Cosmos, Nobleza y Avaroa se daban modos para retornar a Santa Cruz, pero era casi imposible por la congestión.



Al respecto, el director departamental de la Policía, Wálter Valda, informó de que el tránsito de motorizados entre Cochabamba y Santa Cruz queda suspendido de manera indefinida. “El caudal del afluente ha tenido una crecida desmesurada por una copiosa lluvia que cayó desde el jueves y continúa en Chapare. Es lamentable lo ocurrido", indicó.



Muerte

“Mi hermano (Felipe Velásquez) cayó con su camión Volvo. Sus hijos iban atrás de él en otra movilidad. Estamos desde las tres de la madrugada esperando la ayuda y mire usted no hay nadie. ¿Qué pasa con la Policía, con Defensa Civil? ¿Por qué no acuden a ayudar de manera inmediata? Solo están los bomberos, que hasta ahora (17:00) no logran rescatar el cuerpo. Esto es lamentable", dijo Martín Velásquez, hermano menor del accidentado.



Mientras los familiares lloraban y esperaban en el lugar del accidente, un grupo de la Unidad de Bomberos llegó a la zona para intentar rescatar el cuerpo, pero la labor es difícil. El turbión y las rocas complican la tarea.

Entre tanto, el Organismo Operativo de Tránsito de la Terminal de Buses tanto de Cochabamba como de Santa Cruz instruyó a las empresas de transporte suspender toda salida de flotas en esa ruta.



Por su lado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó de que una plataforma metálica será instalada en lugar del puente, de manera provisional. Según la entidad, el trabajo se prolongará por lo menos durante tres días.



Desde la ABC regional Santa Cruz, el director de emergencia Wálter Noe Angus, indicó que la carretera antigua a Cochabamba está expedita, aunque recomendó no exceder los límites de velocidad señalados.



Gobierno habla de rediseño

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, aseguró que el Gobierno mediante la ABC decidió disponer de todos los recursos necesarios para rehabilitar lo más pronto la carretera nueva.



“Hasta el momento, se ha desplazado a toda la gente de la ABC para que haga una evaluación y que podamos dar una solución inmediata, porque el tráfico está bloqueado en este momento", señaló citado en un boletín de prensa de su despacho.



“Esto requiere de un rediseño, de un recálculo", indicó Claros para dar una solución integral de reposición del puente, lo cual puede demorar, según la autoridad entre “uno o dos meses".



La presidenta de la ABC, Noemí Villegas, en contacto con la red Patria Nueva, quien realizó una inspección en el puente San Pedrito, aseguró que la entidad realiza los trabajos correspondientes, según la Agencia Boliviana de Información.



“Estamos haciendo un camino de acceso y un puente provisional para que pasen los vehículos livianos desde el lunes, luego haremos un puente de metal para los vehículos pesados en las próximas semanas", afirmó.



Villegas señaló que para las obras de ejecución de un nuevo puente llevará un tiempo de seis meses, para lo que la ABC firmará el lunes un nuevo contrato para la rehabilitación de la obra