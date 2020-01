Molina buscará una solución a deudas

Deuda con los utileros. Cuando me informaron que se les debía un mes de sueldo, inmediatamente les pasé a pagar y todo quedó solucionado.

Paro de jugadores. Tengo entendido que el primer plantel jugará ante Guabirá y después tendremos que esperar hasta el lunes para ver el tema de la deuda, puede haber muchas críticas, pero lo importante es siempre ser honesto.

Caso García. Nos llegó un problema que tenemos que solucionar primero con es el tema de la FIFA con Federico García, queremos ver mañana una solución y siempre mantener informado a los jugadores, la decisión ha sido tomada por ellos, sabiendo siempre la verdad.

La deuda. Voy a hablar con mis jugadores, ese es un tema interno de Blooming, no es la primera vez, estoy cuatro años en la dirigencia y lo he visto en otros equipos (deudas). Nuestros jugadores sabrán porque toman esa decisión, pero hasta ahora no tenemos ni una deuda con ellos, porque siempre se les cumple.

Diálogo. Esta semana vamos a hablar con ellos para solucionar el problema. En lo personal, no voy al vestuario, no me gustaría cambiar lo que hago. La comisión técnica y el presidente de esa comisión lo hacen. Yo no voy ni antes ni después, ni ganando ni perdiendo. Creo que lo importante es que ellos estén tranquilos.