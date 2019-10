Despejan parcialmente alrededores del mercado Abasto

30 gendarmes municipales resguardan los alrededores del mercado Abasto para evitar que comerciantes ambulantes impidan el paso vehicular en la avenida del tercer anillo externo ubicado detrás del parque de Las Flores y el camellón de la avenida Piraí.



Este es el resultado del operativo de reordenamiento de este centro de comercio masivo iniciado la madrugada de este viernes por la Secretaria de Defensa Ciudadana de Santa Cruz y que se mantendrá de forma indefinida, según informó el secretario de Defensa Ciudadana del Municipio, José Canudas.



"Tendremos un control permanente a cargo de los gendarmes e inspectores”, aseguró la autoridad a medios de prensa.

Se trata de un reordenamiento parcial ya que los comerciantes fueron reubicados hacia las aceras y no desalojados del lugar, para permitir la libre circulación de los vehículos.



Las autoridades municipales se toparon con el rechazo de los comerciantes lo que provocó algunas protestas durante la ejecución del reordenamiento.



La autoridad municipal adelantó que, en los próximos días, realizarán similares operativos en distintos puntos de la ciudad, cerca de mercados, donde también existe comercio ambulante,



Queja de los vecinos y falta de un mercado



Los vecinos del lugar fueron los que expresaron la queja ante la Alcaldía para que se despejen las calles que están repletas de comerciantes ambulantes y camiones que trasladan la mercadería que se comercializa en el lugar.



Por su parte, los comerciantes se niegan a un reordenamiento total porque consideran que no se los puede sacar de las calles sin que se los traslade a otro lugar donde puedan comercializar sus productos.



“Este mercado es sumamente pequeño y no entramos ya, por ese motivo es que estamos en las calles, somos comerciantes mayoristas de todos los valles de Santa Cruz. Si quieren que desaparezcamos que nos den un mercado campesino”, aseguró una de las vendedoras a la red Uno.