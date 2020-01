Un Cannes oscuro concluye y entrega la Palma de Oro

Si el cine es un reflejo del mundo actual, el Festival de Cannes arrojó un panorama oscuro, especialmente para el alma humana, como el último filme proyectado, el aplaudido You were never really here, con un magistral Joaquin Phoenix.



La actuación del estadounidense lo catapultó entre los favoritos al premio de interpretación masculina, junto al británico Robert Pattinson (Good time), el francés Jean-Louis Trintignant (Happy end) y el argentino Nahuel Pérez Biscayart (120 battements par minute).

Las películas

La crítica eligió a sus favoritos, si bien a menudo su veredicto no anticipa la elección final. Además está dividida: la francesa defiende una de las suyas, 120 battements par minute, de Robin Campillo, mientras que la anglosajona y europea se rindió a los pies de You were never really here, aunque sigue decantándose por Loveless, del ruso Andrei Zvyaguintsev.