Cusco fue testigo del diseño actualizado de la nueva CX-5 de Mazda

Placer y deseo son dos palabras con las que se pueden explicar las sensaciones que produce ponerse al volante de la nueva vagoneta CX-5 de Mazda. Y es que el confort y la sencillez de su manejo ocasionan que no se la quiera dejar de conducir.

Para demostrar todas las bondades y capacidades de este renovado SUV, los responsables de la marca japonesa para Chile, Bolivia y Perú organizaron una presentación y una prueba de manejo para la prensa en este último país (Cusco).

Experiencia de manejo

Recorrer rutas complejas como las de las alturas peruanas al mando de la CX-5 se torna prácticamente en un paseo de campo. Descender y ascender serpenteantes y estrechos caminos de superficie irregular como el que conducen al salar de Maras no requiere de un esfuerzo mayor para el motor del SUV (el probado fue el New CX-5 2.0 HIGH AWD AT).

La vibración ocasionada por circular en vías ripiadas como las que se dirigen al sitio arqueológico de Moray es casi imperceptible gracias a la suspensión (delantera McPherson y trasera Multi Link Tipo E) del vehículo.

Fino diseño

Con más de 100 mejoras generales incorporadas, la nueva CX-5 en el exterior presenta una estética más refinada y equilibrada, en la que predominan las líneas más horizontales y suaves que enmarcan los reflejos de las luces y sombras. Los pilares A se retrasaron 35 mm, formando una imagen más deportiva.



En el interior, resalta la simetría de sus elementos y mejora la sensación de amplitud con un trazado más recto.

En Bolivia



En el país, Imcruz es la encargada de comercializar la CX-5. Está disponible en cinco diferentes versiones con un precio desde $us 29.900.

“Este modelo representa el 40% de las ventas de Mazda en Bolivia, ya se llegaron a vender más de 1.200 unidades de la anterior versión en tres años”, explicó Jose Luis Asbun, brand manager de la marca.

Con este lanzamiento se espera incrementar las ventas del vehículo un 20%.