Colombianos o españoles para reparar El Sillar

El Ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, reveló que una empresa española o un consorcio colombiano se encargará de la reparación del tramo El Sillar, en la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz.

"En EL Sillar siempre hemos tenido problemas, en el kilómetro 125 y 137, el río Espíritu Santo a socavado una parte de la plataforma y decirles que ya tenemos una propuesta técnica y financiera para darle una solución estructural al sector", detalló la autoridad.



Explicó que el proyecto para el sector implica la construcción de sistemas de drenaje, viaductos y túneles. Será de doble vía con características modernas, debido a que es una ruta que soporta un tráfico de 7.500 motorizados por día.



"Esto dificulta, no quiero decir plazo, no quiero decir nada para que la otra empresa no se entere. Es una empresa española y un consorcio colombiano. Le presentaremos el proyecto antes de navidad al Presidente Evo Morales", detalló Sánchez.



El Gobierno garantizó cerca de 400 millones de dólares para la construcción de la doble vía El Sillar, donde frecuente se registren deslizamientos que cortan la vía que une al occidente con el oriente. Los derrumbes provocan congestionamiento y accidente en el sector.