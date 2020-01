“Me tapó la boca antes de quemarme”

“Me amarró con un pantalón en la boca para que no grite mientras me quemaba la mano en la hornilla de la cocina”, dice la menor de 13 años que vive en Yapacaní y que el sábado 7 de este mes, su padre, Gabriel Mosquera, le desató su furia. “También me pegó con un cable y me dio con el palo de escoba en la cabeza que todavía me duele cuando me acuesto y cuando me baño”, cuenta la niña, que está al lado de su mamá, de su abuela, de su hermano de 11 y de su hermana de 12 años.



La mamá de la niña se llama Deisy Torrico, ha llegado recién de Calama (Chile), donde estaba trabajando en una tienda de verduras. Hasta allá había marchado para ganar dinero y poder pagar la deuda de $us 20.000 que había sacado con su marido. “Él le causó daño a nuestra hija porque supuestamente se gastó Bs 700. No es justo lo que hizo con ella, voy a hacer todo para que pague ante la justicia”, afirmó Deisy.



La niña, hasta antes de la llegada de su mamá, hacía labores de adulta. Se levantaba a las 6:30, limpiaba la casa y barría el patio, cocinaba, lavaba los utensilios y cuando su papá se lo pedía, también le ayudaba en labores de mecánica arreglando una camioneta con la que su progenitor ofrecía servicio de transporte. EL DEBER fue hasta la cárcel de Montero para buscar una entrevista con Gabriel Mosquera, pero él no quiso hablar.



Aquel sábado, ella logró escapar de las ‘garras’ de su padre y pedir ayuda en la casa de Rubén Laime, que es el presidente del barrio y que al ver a la niña en un estado crítico y pidiendo auxilio, fue al comando policial para que intervenga porque además, cuenta, el padre no quería llevarla al médico. “Solo me fue a comprar una pomada”, recuerda la niña, que asegura que no fue la primera vez que su papá la ha maltratado físicamente. Ella abraza a su mamá, le dice que quiere estudiar, leer un libro de cuentos que tiene y después, cuando salga bachiller, entrar a la universidad y estudiar Medicina