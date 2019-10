MAS califica de 'Judas' a Chávez y pide ver refugio

El Movimiento Al Socialismo (MAS) no sale de su sorpresa y arremete contra Wálter Chávez, exasesor de Evo Morales y que ahora trabaja para una agencia al servicio de Samuel Doria Medina. La información no cae bien en la cúpula del oficialismo.



"Realmente sorprendidos por esta revelación, es una prueba de que la derecha se está articulando con gente que era del MAS (...) Parece un Judas, quizá pensaba que con el Gobierno iba a tener algún rédito o cargo, ahora nos traiciona y se va a la derecha, donde seguro tendrá réditos económicos", dijo a EL DEBER el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.



Conoce más: Walter Chávez trabaja en agencia que contrató UN



La autoridad deploró que quienes estaban en su momento con la izquierda ahora no tengan principios e ideología. Incluso abrió la posibilidad de revisar el refugio político del que goza Chévez. "No tiene credibilidad. Seguramente se va a evaluar, se van a ver las circunstancias y la situación (sobre ese trámite)", declaró el legislador.



En 2014 la entonces ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró en conferencia de prensa, que Walter Chávez es un ciudadano boliviano por haberse casado con una boliviana y puede trabajar donde él quiera.



Lee también: Wálter Chávez se dice un "conspirador desocupado"



A su turno, la vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, dijo que Chávez es un "resentido" del proceso de cambio. "Hace rato se retiró de nuestro partido, tiene que explicar por qué trabaja con Samuel. Es uno más de los resentidos que se pasaron a la derecha",aseveró.



En la víspera el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, reveló que el ciudadano peruano ahora trabaja para Gramma, una agencia publicitaria que contrató. En abril de 2014 Chávez comunicó su decisión de alejarse para siempre del oficialismo. ,

¿Wálter Chávez es asesor de Samuel? Samuel Doria Medina admite que Wálter Chávez, exasesor y exjefe de campañas de Evo Morales, trabaja actualmente en la agencia publicitaria que trabaja para él.:Posted by EL DEBER on Martes, 16 de febrero de 2016