Sancionan ley que da más estímulos a las petroleras

El Senado sancionó el jueves el proyecto de ley que brinda a las empresas extranjeras del sector petrolero un incentivo adicional, para que extiendan sus contratos vigentes, a cambio de que comprometan y ejecuten nuevas inversiones iguales o superiores a los $us 350 millones en actividades de exploración o $us 500 millones en actividades de exploración y desarrollo en las áreas que operan bajo contrato con YPFB.



Con la vigente Ley N° 767 de 11 de diciembre de 2015 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, una empresa del sector petrolero con contrato de operación de producción comercial regular puede firmar una adenda de ampliación de plazos, por única vez, por cinco años, al contrato principal.



La reforma en el proyecto de ley sancionado y remitido al Órgano Ejecutivo se excluye el límite de cinco años con la condición de que las empresas extranjeras del sector petrolero con contratos vigentes y en fase de exploración y con producción comercial regular, comprometan y ejecuten nuevas inversiones iguales o superiores a los $us 350 millones en actividades de exploración, o $us 500 millones en actividades de exploración y desarrollo de campo.



Esta reforma, se suma a los estímulos aprobados en la Ley 767 para la producción de petróleo crudo y gas natural en zona tradicional y no tradicional en un promedio de 35 a 55 dólares por barril.