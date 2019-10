Prevén que hoy León deje celda judicial tras 10 días

Hoy a las 15.00 se prevé que el abogado Eduardo León salga de las celdas judiciales para cumplir las medidas sustitutivas que definió ayer una juez de El Alto, según prevé su defensa. El exrepresentante legal de Gabriela Zapata está detenido por 10 días bajo varias acusaciones.



"Está en celdas, en calidad de "depósito". pero se está esperando que se cumplan con los trámites y que se le designe un custodio permanente (...) Esperamos que a las 15.00 salga el señor León", señaló en entrevista con radio "Compañera" uno de sus abogados, Jorge Pérez.



Agregó que "así se ha manifestado, cuando se determina una detención domiciliaria, nosotros hemos preguntado en qué calidad está y nos han dicho que en calidad de "depósito". El plazo que ha dado la juez para presentar todos los documentos ya se hizo".



Los datos indican que primero la Fiscalía lo acusó por los delitos de trata y tráfico, impedimento o por estorbar al ejercicio de funciones y asociación delictuosa. Luego, el Ministerio de Transparencia interpuso una querella por falsedad y uso de instrumento falsificado, debido a que se le observa su título por la presentación para el trámite de una libreta de servicio militar que fue supuestamente falsificada.



El abogado defensor de León valoró que el acusado podrá reunirse con su familia, que fue la que "más sufrió" con la situación. Se determinó detención domiciliaria, con un escolta obligatoria que lo acompañará las 24 horas del día. Tiene permiso para poder trabajar y debe pagar una fianza de 80.000 bolivianos.



"Él ha manifestado, familiares y esposa, que ya no es más abogado de la señora Gabriela Zapata. Lo que correspondía era la libertad pura y simple del doctor Eduardo León, jurídicamente, como es abogado el doctor León, no está conforme", agregó el defensor.