No hay indicios de restos de Marcelo Quiroga en San Javier

El Fiscal General Ramiro Guerrero informó que la comisión investigadora del Ministerio Publico no encontró rastros del cuerpo del líder socialista Marcelo Quiroga en la hacienda de San Javier del departamento de Santa Cruz.



Meses atrás, el abogado de Luis García Meza, Frank Campero, entregó un croquis a Guerrero señalando que los restos del líder socialista se encontrarían en una caja del piano de la hacienda del expresidente Hugo Banzer Suárez.



"Se han hecho varias tareas de investigación, incluso a la persona que en su momento entregó un croquis se ha llevado hasta el lugar a San Javier, se ha hecho excavaciones en diferentes lugares, se ha llevado algunos expertos en la búsqueda de restos, sin embargo no se ha encontrado absolutamente nada", señaló Guerrero.



El fiscal agregó que se tomaron declaraciones a distintas personas del lugar y que vivieron en aquellos años, pero que no se pudo encontrar ningún dato que revele el paradero de los restos del líder socialista.



Guerrero dijo que la presentación del croquis no trajo ningún resultado favorable pero que sin embargo no descarta realizar otras investigaciones para resolver este tema.



Marcelo Quiroga fue tomado como rehén el 17 de julio de 1980 tras el golpe de Estado encabezado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez y posteriormente asesinado. Sus restos nunca fueron hallados.



La autoridad también se refirió al caso de la muerte del sacerdote jesuita Luis Espinal, e indicó que expertos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y peritos extranjeros están realizando excavaciones para esclarecer el caso.